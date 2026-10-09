Cevher Dizisinde Şok Üstüne Şok: Özgü Namal'ın Ardından Songül Öden de Projeden Ayrıldı!

Televizyon ve dizi kulislerinde son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan, Show TV ekranları için hazırlanan ve büyük bir merakla beklenen Cevher dizisinde krizler ardı ardına patlak veriyor. Fransız yapımı popüler dizi High Intellectual Potential (HPI) projesinden uyarlanan ve hazırlık aşamasından bu yana peş peşe yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmeyen dizide bu kez başrol krizi yaşandı. Projede daha önce başrol için anlaşan ancak senaryoyu beğenmediği için kadrodan ayrılan Özgü Namal'ın ardından görüşmelerin ardından başrol teklifi götürülen Songül Öden de senaryodaki rahatsızlıkları nedeniyle projeden çekildiğini duyurdu.

HPI Uyarlaması Cevher Projesinde Peş Peşe Krizler

Fabrika Yapım imzasıyla Show TV ekranları için hazırlanan ve uyarlama senaryosuyla şimdiden sektörde geniş bir ses getiren Cevher dizisi çekim aşamasına gelmeden adeta krizlerin odağı haline geldi. Projenin ilk başlarında yönetmen koltuğu için Neslihan Yeşilyurt ile anlaşılmış başrol için ise Türk televizyonlarının en başarılı isimlerinden Özgü Namal ile prensip anlaşmasına varılmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda ortaya çıkan süreçte hem başrol oyuncusu Özgü Namal hem de yönetmen Neslihan Yeşilyurt ortaya çıkan senaryoyu beğenmediklerini belirterek projeden çekildiklerini açıklamıştı. Bu beklenmedik ayrılıkların ardından yapım şirketi hızla kadro revizyonuna gitmiş yönetmen koltuğu için ödüllü isim Yüksel Aksu ile anlaşma sağlanmıştı. Yönetmen krizinin aşılmasının ardından başrol arayışlarını sürdüren yapım ekibi Türk sinema ve tiyatrosunun güçlü ismi Songül Öden ve başarılı oyuncu Ertan Saban ile görüşmelere başlamıştı.

Songül Öden de Senaryoyu Beğenmeyerek Projeden Çekildi

Yüksel Aksu yönetiminde yeni bir hazırlık sürecine giren diziden magazin kulislerine bomba gibi düşen yeni bir ayrılık haberi daha geldi. Gelen son bilgilere göre başrol için masaya oturan ve yapım ekibiyle görüşmeler yürüten Songül Öden tıpkı Özgü Namal gibi senaryoyla ilgili yaşadığı rahatsızlıklar ve fikir ayrılıkları nedeniyle Cevher dizisinden affını isteyerek projeden çekildi.

Peş peşe yaşanan iki büyük başrol ayrılığı dizinin geleceği hakkında soru işaretleri uyandırırken yapım şirketinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Fransız orijinali HPI formatının Türkiye uyarlaması olan ve yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülen Cevher dizisinin senaryosunda yapılacak olası değişiklikler ve yeni oyuncu seçimlerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sektörde büyük yankı uyandıran bu krizin dizinin yayın takvimini nasıl etkileyeceği ise magazin ve televizyon gündeminin en üst sıralarında yer alıyor.