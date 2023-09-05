Çeşme'de Simge Tertemiz şov!

Alaçatı'da turizm cennetinin içinde eğlence mekanı açan Simge Tertemiz, sevgilisiyle birlikte keyif dolu bir yaz sezonu geçirdi. Bir zamanlar adından sıkça söz ettiren model ve sunucu, işten arta kalan zamanlarda Ege'nin serin sularının keyfini çıkardı.

Deniz keyfi için Çeşme'nin popüler mekanlarını tercih eden 34 yaşındaki model, son olarak The Beach of Momo'da objektiflerin karşısına geçti.

Denizden çıktıktan sonra hızlıca bir duş alıp sosyal medya için pozlar veren Tertemiz, bir arkadaşıyla çektirdiği fotoğraflarla dikkat çekti.

Oldukça neşeli görünen Simge Tertemiz, fit vücudu ve doğal güzelliğiyle plajda tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.