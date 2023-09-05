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Çeşme'de Simge Tertemiz şov!

2004 Best Model of Turkey birincisi Simge Tertemiz, bu yazı İzmir Çeşme'de hem işini sürdürdü hem de tatilin tadını sonuna kadar çıkardı. Kendi formunu koruyan güzel manken, plajda büyük ilgi gördü.

Çeşme'de Simge Tertemiz şov!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2023 12:52

Alaçatı'da turizm cennetinin içinde eğlence mekanı açan Simge Tertemiz, sevgilisiyle birlikte keyif dolu bir yaz sezonu geçirdi. Bir zamanlar adından sıkça söz ettiren model ve sunucu, işten arta kalan zamanlarda Ege'nin serin sularının keyfini çıkardı.

Deniz keyfi için Çeşme'nin popüler mekanlarını tercih eden 34 yaşındaki model, son olarak The Beach of Momo'da objektiflerin karşısına geçti.

Denizden çıktıktan sonra hızlıca bir duş alıp sosyal medya için pozlar veren Tertemiz, bir arkadaşıyla çektirdiği fotoğraflarla dikkat çekti.

Oldukça neşeli görünen Simge Tertemiz, fit vücudu ve doğal güzelliğiyle plajda tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

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