Çeşme'de Aşk Rüzgarı! Nihal Yalçın Ve Berker Güven'den Huzurlu Tatil Pozları!

Nihal Yalçın ve Berker Güven yaz tatili için Çeşm'yi seçti. Deniz keyfi yapan çift şezlonglarında kitap okuyarak dinlendi.

Çeşme'de Aşk Rüzgarı! Nihal Yalçın Ve Berker Güven'den Huzurlu Tatil Pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 10:41

Türk sinema ve televizyon dünyasının en yetenekli ve birbirine çok yakışan çiftlerinden Nihal Yalçın ve Berker Güven yoğun geçen sezonun ve set yorgunluklarının ardından soluğu Ege'nin incisi Çeşme'de aldı. Magazin dünyasının gözde aşıkları, popüler tatil beldesinde hem denizin tadını çıkardı hem de sakinlikleriyle dikkat çekti. Tatil sezonunu aşkla açan ikilinin samimi ve huzurlu halleri objektiflerden kaçmadı.

Nihal Yalçın ve Berker Güven tatil için Çeşme'yi tercih etti. Fun Beach'te görüntülenen çift ilerleyen saatlerde denize girdi. Yarım saat yüzdükten sonra şezlonglarına geçerek güneşlenen ikili kitap okuyarak zaman geçirdi.

Serin Suların Tadını Çıkardılar

Ünlü çift öğle sıcağının hafiflemesiyle birlikte kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı. Denizde baş başa kalan ve oldukça keyifli anlar yaşayan ikili yarım saat boyunca yüzerek serinledi. Deniz içindeki neşeli sohbetleri ve birbirlerine olan sevgi dolu bakışları plajdakilerin de ilgisini çekti.

Plajda Entelektüel Mola: Şezlongda Kitap Keyfi

Deniz keyfinin ardından şezlonglarına geri dönen ünlü oyuncular plajların alışılagelmiş hareketliliğinin aksine sakin bir aktiviteyi tercih etti. Güneş kremlerini sürüp şezlonglarında dinlenmeye çekilen Yalçın ve Güven yanlarında getirdikleri kitapları okumaya başladı.

Bir süre kitap okuyup üzerine sohbet eden çift tatilde bile sanattan ve edebiyattan kopmadıklarını gösterdi. Çeşme'nin kalabalığına rağmen gözlerden uzak sakin ve entelektüel bir tatil geçirmeyi seçen Nihal Yalçın ve Berker Güven örnek beraberlikleriyle plajın en dikkat çeken çifti oldu.

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