Bodrum Yalıkavak'ta Aile Saadeti! Kıvanç Tatlıtuğ Ve Başak Dizer Sezonu Açtı!

Türk sinema ve televizyon dünyasının en karizmatik isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ her yaz olduğu gibi bu yıl da tatil sezonunu ailesiyle birlikte Ege'nin kalbinde açtı. Yoğun geçen çekim takvimleri ve reklam projelerinin ardından soluğu Bodrum'da alan yakışıklı oyuncu eşi Başak Dizer ve gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Kurt Efe'yle birlikte Yalıkavak sahillerinde objektiflere takıldı. Tatlıtuğ gün boyu hem deniz üstündeki hünerlerini sergiledi hem de oğluyla babalık provası yaptı.

Dalgaların Efendisi: Denizde Jet Sörf Şovu

Deniz sporlarına olan tutkusuyla bilinen ve her yaz farklı bir ekstrem sporla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ Yalıkavak açıklarında bu kez jet sörf tahtasının üzerine çıktı. Deniz üzerinde adeta şov yapan ve yüksek hıza ulaşan ünlü oyuncu profesyonelleri aratmayan performansıyla sahildeki tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Stiliyle her zaman dikkat çeken Başak Dizer ise eşinin dalgalarla olan mücadelesini ve sörf şovunu şezlongundan keyifle takip ederek gün boyu güneş banyosu yaptı.

Kurt Efe ile Baba-Oğulun Balık Avı Macerası

Sörf keyfinin ardından denizden çıkan Kıvanç Tatlıtuğ kalan zamanını tamamen 4 yaşındaki oğlu Kurt Efe'ye ayırdı. İskelede oğluyla baş başa kalan ünlü aktör minik Kurt Efe'ye balık tutmanın inceliklerini öğretti. Tatlıtuğ'un tuttuğu balıkları oğluna gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

Tatlıtuğ'un o neşeli ve sevgi dolu halleri objektiflere son derece samimi karelerle yansıdı. Bodrum'un kalabalığından uzakta huzurlu bir gün geçiren Tatlıtuğ ailesi sempatik tavırlarıyla bir kez daha magazin dünyasının gözbebeği olmayı başardı.