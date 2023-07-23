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Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. 

Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi
Yayın Tarihi : 2023-07-23 12:03

Yoğun talebin görüldüğü konserde yaklaşık beş bin müziksever konser alanını tıklım tıklım doldurarak Süperstar’ı dinledi. Burcu Sedef’in tasarladığı Fuşya rengi elbise ile sevenlerin karşısına çıkan Ajda Pekkan, muhteşem sahne performansının yanı sıra harika enerjisiyle de sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu.

Geçmişten günümüze hit olmuş bir çok şarkısını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveni ile birlikte hep bir ağızdan seslendiren Ajda Pekkan, sahnede ki danslarıyla da genç sanatçılar taş çıkardı. Sahnede geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum sanatçı Özkan Uğur’u anmayı unutmayan Ajda Pekkan, “Çok değerli bir müzik adamını kaybettik. Çok üzgünüm dostum Özkan Uğur’u birlikte analım” diyerek “Sude” ve “Ele Güne Karşı” şarkısını binlerce müzik severle birlikte seslendirdi.

 

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Süperstar, alkışlar eşliğinde programını noktalıktan sonra hayranlarının yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı. Öte yandan Ajda Pekkan 23 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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