Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi

Yoğun talebin görüldüğü konserde yaklaşık beş bin müziksever konser alanını tıklım tıklım doldurarak Süperstar’ı dinledi. Burcu Sedef’in tasarladığı Fuşya rengi elbise ile sevenlerin karşısına çıkan Ajda Pekkan, muhteşem sahne performansının yanı sıra harika enerjisiyle de sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu.

Geçmişten günümüze hit olmuş bir çok şarkısını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveni ile birlikte hep bir ağızdan seslendiren Ajda Pekkan, sahnede ki danslarıyla da genç sanatçılar taş çıkardı. Sahnede geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz merhum sanatçı Özkan Uğur’u anmayı unutmayan Ajda Pekkan, “Çok değerli bir müzik adamını kaybettik. Çok üzgünüm dostum Özkan Uğur’u birlikte analım” diyerek “Sude” ve “Ele Güne Karşı” şarkısını binlerce müzik severle birlikte seslendirdi.