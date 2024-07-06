Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi

Ceren Moray, sevgilisi Doğu Orcan'la birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün objektiflere yakalandı. İşte o görüntüler...

Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2024 19:40

Ünlü oyuncu Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün Gümüşlük’te bulunan bir otelin iskelesinden denize girerek keyifli anlar yaşadı.

Âşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ceren Moray ve Doğu Orcan, denizin ardından iskelede güneşlenerek romantik anlarını sürdürdü. Çiftin neşeli halleri ve samimi görüntüleri, tatilin tadını doyasıya çıkardıklarını gösterdi.

Ceren Moray ve Doğu Orcan, Bodrum tatillerinde huzur dolu anlar yaşamaya devam ediyor.

 

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