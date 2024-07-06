Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi

Ünlü oyuncu Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün Gümüşlük’te bulunan bir otelin iskelesinden denize girerek keyifli anlar yaşadı.

Âşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ceren Moray ve Doğu Orcan, denizin ardından iskelede güneşlenerek romantik anlarını sürdürdü. Çiftin neşeli halleri ve samimi görüntüleri, tatilin tadını doyasıya çıkardıklarını gösterdi.

Ceren Moray ve Doğu Orcan, Bodrum tatillerinde huzur dolu anlar yaşamaya devam ediyor.