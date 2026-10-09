Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti İtirafı: "Son Anda İşime Son Verildi!"

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç diziden ayrılış süreci hakkında konuştu. Yeni sezon için anlaştığını belirten oyuncu "İşime son verildi" dedi.

Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2026 17:39

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbetinde canlandırdığı Nursema karakteriyle milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Ceren Karakoç diziden ayrılık süreciyle ilgili sessizliğini bozdu. Dört sezondur başarılı bir performans sergileyen ve karakteriyle adeta fenomen haline gelen Karakoç'un yeni sezon öncesi apar topar kadrodan çıkarılması magazin gündeminde deprem etkisi yaratmıştı. Konuk olduğu bir televizyon programında merak edilenleri samimiyetle yanıtlayan ünlü oyuncu yapım şirketinden aldığı telefonla adeta şoke olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon Finali Sonrası Anlaşmıştık, Tatile Çıktım

Dizideki hikayesinin ani bir kararla bitirildiğini ve kazada öldürüleceğini önceden bilmediğini ifade eden Ceren Karakoç sezon finali sonrasında her şeyin yolunda olduğunu ve yeni sezon için yapım şirketiyle el sıkıştıklarını belirtti. Yaşanan şaşırtıcı süreci kendi ağzından şu sözlerle aktardı:

"Kazada öldürüleceğimi bilmiyordum. Yapımcım 'Bir sonraki sezon devam ediyoruz, görüşürüz' dedi. Her şeyde anlaştık ve ben tatile çıktım. Sonra beni yapım şirketinden arayıp acil çağırdılar orada anladım. Ve benim işime son verildi."

Tatil dönüşü aldığı ani çağrıyla projeden çıkarıldığını öğrenen Karakoç'un bu açıklamaları dizinin kulislerinde yaşanan hareketliliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Nursema Karakterine Veda Büyük Ses Getirmişti

Kızılcık Şerbeti dizisinde sergilediği başarılı oyunculukla adından sıkça söz ettiren Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakteri dizinin en çok sevilen ve dönüşümleriyle en çok konuşulan figürlerinden biriydi. Oyuncunun ani bir kararla projeye veda etmesi sosyal medyada da günlerce konuşulmuş izleyiciler bu karara büyük tepki göstermişti.

Senaryo ekibi ve yapım şirketinin aldığı bu radikal kararın ardından Ceren Karakoç'un programdaki itirafları ayrılığın arkasındaki beklenmedik gelişmeleri netleştirmiş oldu. Başarılı oyuncunun bundan sonraki kariyerinde hangi projelerle ekranlara döneceği ise şimdiden hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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