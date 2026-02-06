Cennetin Çocukları'nda Veda Zamanı: Önemli Bir İsim Kadrodan Ayrılıyor

Pazartesi akşamlarının sevilen yapımı "Cennetin Çocukları", Ayvalık’ın büyüleyici atmosferinde geçen hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, kadroda önemli bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden Ahsen Öğretmen’e hayat veren Gülper Özdemir, projeden ayrılma kararı aldı.

22. Bölümde Veda Edecek

Motto Yapım imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Gülper Özdemir’in hikâyesinin sonuna gelindi. Güzel oyuncunun vedasıyla ilgili öne çıkan detaylar şunlar:

Kendi İsteğiyle Ayrılıyor: Başarılı oyuncunun, senaryo gereği değil, kendi isteğiyle projeden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Veda Zamanı: Gülper Özdemir, dizinin 22. bölümünde son kez izleyici karşısına çıkarak Ahsen Öğretmen karakterine nokta koyacak.

Ayvalık Setine Veda: Çekimleri Ayvalık’ta devam eden dizide, Özdemir'in sahnelerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Ahsen Öğretmen Karakteri Unutulmayacak

Dizideki naif tavırları ve hikâyedeki kilit rolüyle "Ahsen Öğretmen", seyircinin kısa sürede bağ kurduğu karakterlerden biri olmuştu. Gülper Özdemir’in bu ayrılığının ardından, dizinin hikâyesinin nasıl şekilleneceği ve Ahsen Öğretmen’in gidişinin diğer karakterleri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.