Cennetin Çocukları'nda Veda Zamanı: Önemli Bir İsim Kadrodan Ayrılıyor

Gülper Özdemir Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı? Ahsen Öğretmen karakteri kaçıncı bölümde veda edecek? Ünlü oyuncu Gülper Özdemir'in ayrılık kararı ve Cennetin Çocukları dizisindeki son gelişmeler haberimizde...

Cennetin Çocukları'nda Veda Zamanı: Önemli Bir İsim Kadrodan Ayrılıyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-02-2026 17:24

Pazartesi akşamlarının sevilen yapımı "Cennetin Çocukları", Ayvalık’ın büyüleyici atmosferinde geçen hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, kadroda önemli bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden Ahsen Öğretmen’e hayat veren Gülper Özdemir, projeden ayrılma kararı aldı.

22. Bölümde Veda Edecek

Motto Yapım imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Gülper Özdemir’in hikâyesinin sonuna gelindi. Güzel oyuncunun vedasıyla ilgili öne çıkan detaylar şunlar:

  • Kendi İsteğiyle Ayrılıyor: Başarılı oyuncunun, senaryo gereği değil, kendi isteğiyle projeden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

  • Veda Zamanı: Gülper Özdemir, dizinin 22. bölümünde son kez izleyici karşısına çıkarak Ahsen Öğretmen karakterine nokta koyacak.

  • Ayvalık Setine Veda: Çekimleri Ayvalık’ta devam eden dizide, Özdemir'in sahnelerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Ahsen Öğretmen Karakteri Unutulmayacak

Dizideki naif tavırları ve hikâyedeki kilit rolüyle "Ahsen Öğretmen", seyircinin kısa sürede bağ kurduğu karakterlerden biri olmuştu. Gülper Özdemir’in bu ayrılığının ardından, dizinin hikâyesinin nasıl şekilleneceği ve Ahsen Öğretmen’in gidişinin diğer karakterleri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Eşref Rüya’da Flaş Ayrılık: Dinçer Karakteri Veda Ediyor! Eşref Rüya’da Flaş Ayrılık: Dinçer Karakteri Veda Ediyor!
Rüya Gibi Dizisine Uluslararası Transfer: Aydan’ın Gizemli Abisi Geliyor! Rüya Gibi Dizisine Uluslararası Transfer: Aydan’ın Gizemli Abisi Geliyor!
Veliaht'ın Merak Dolu Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Veliaht'ın Merak Dolu Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı
Ekranlara Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi
Yıldız Çağrı Atiksoy, Alp Navruz ve İlayda Alişan Aynı Karede: Yıldız Çağrı Atiksoy, Alp Navruz ve İlayda Alişan Aynı Karede: "Şule"nin Çekimleri Başladı.
Yeraltı Yeraltı"na Taze Kan: Ece Çeşmioğlu Ekranlara Fırtına Gibi Dönüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"