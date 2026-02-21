Cennetin Çocukları’nda İsmail Hacıoğlu Depremi! İtiraflar Geldi, Başrol Gitti.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinde madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu, kariyerinde sarsıcı bir gelişme yaşıyor. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmasına rağmen, başrolünü üstlendiği “Cennetin Çocukları” dizisinin yapım kanadından radikal bir karar geldi.

Set Durmuştu, Karar Verildi

Hacıoğlu’nun Ayvalık’taki çekimler sırasında gözaltına alınması üzerine yapım şirketi çekimleri süresiz olarak durdurmuştu. Oyuncunun ifadesinde uyuşturucu kullandığını açıkça kabul etmesi ve "stres nedeniyle yöneldim" şeklindeki savunması, projenin geleceğini de belirledi.

Karakter mi Değişecek, Oyuncu mu?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; henüz resmi test sonuçları gelmemiş olsa da oyuncunun itirafları, yapımcı ve kanal yönetimini harekete geçirdi. Dizinin akıbetine dair şu kararlar alındı:

İsmail Hacıoğlu ile Yollar Ayrıldı: Projenin marka değerini korumak adına ünlü oyuncuyla olan sözleşmenin feshedildiği öğrenildi.

Yeni Karakter Hazırlığı: Senaryoda revizeye gidilerek, Hacıoğlu'nun canlandırdığı karakterin yerine geçecek yeni bir karakter ve bu karakteri canlandıracak yeni bir başrol oyuncusu için arayışlar resmen başladı.

İmajı Sarsıldı mı?

Daha önce başarılı oyunculuğuyla takdir toplayan Hacıoğlu'nun, aylık gelirini 1 milyon TL olarak beyan ettiği ifadesindeki "posta kutusuyla teslimat" gibi detaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu ayrılığın, oyuncunun diğer projelerini ve reklam anlaşmalarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.