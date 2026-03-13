Cennetin Çocukları’na Dev Transfer! Bakın Kadroya Hangi İsim Katıldı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi “Cennetin Çocukları”, kadrosuna kattığı iddialı isimlerle hikâyesini derinleştirmeye devam ediyor. Yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu diziye başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu dahil oldu.
Saygın İş Adamı mı, Karanlık Bir Güç mü?
Deniz Hamzaoğlu, dizide dengeleri kökten değiştirecek olan "Azil" karakterine hayat verecek. Dışarıdan bakıldığında hayırsever ve saygın bir iş adamı imajı çizen Azil, aslında gölgelerin içinden yeraltı dünyasını yöneten karanlık bir figürdür.
Büyük Zaafı: Azil'in sert ve acımasız dünyasındaki tek yumuşak karnı kızı Zeynep’tir. Servetinin gerçek kaynağını ve mafya bağlantılarını öz kızından bile gizler.
Arafköy Planı: Arafköy’ü büyük bir yatırım fırsatı olarak gören Azil’in gelişi, sadece ekonomik bir hamle değil, aynı zamanda kasaba halkını içine çekecek devasa bir oyunun başlangıcıdır.
Şeref ile İş Birliği: Resmiyette işlerin başında Şeref (Zafer Algöz) görülse de, ipler tamamen Azil’in elindedir.
Kadroda Büyük Değişim
Dizi, geçtiğimiz haftalarda yaşanan başrol değişikliğinin ardından Deniz Hamzaoğlu transferiyle vites yükseltti. Hatırlanacağı üzere, kadroda yaşanan revizyonla birlikte Burak Serdar Şanal ve Buse Meral dizinin yeni başrolleri olmuştu. Deniz Hamzaoğlu'nun canlandıracağı Azil karakteri, kızı Zeynep'ten (Buse Meral) hemen önce hikâyeye giriş yaparak gizem perdesini aralayacak.