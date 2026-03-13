Cennetin Çocukları’na Dev Transfer! Bakın Kadroya Hangi İsim Katıldı?

Büyük Zaafı: Azil'in sert ve acımasız dünyasındaki tek yumuşak karnı kızı Zeynep ’tir. Servetinin gerçek kaynağını ve mafya bağlantılarını öz kızından bile gizler.

Arafköy Planı: Arafköy’ü büyük bir yatırım fırsatı olarak gören Azil’in gelişi, sadece ekonomik bir hamle değil, aynı zamanda kasaba halkını içine çekecek devasa bir oyunun başlangıcıdır.