Cennetin Çocukları’na Dev Transfer! Bakın Kadroya Hangi İsim Katıldı?

TRT 1 Cennetin Çocukları dizisine yeni katılan Deniz Hamzaoğlu kimdir? Azil karakteri kimin babası? Motto Prodüksiyon imzalı dizideki Azil karakterinin gizemi ve Deniz Hamzaoğlu'nun ilk bölüm tarihi haberimizde...

Cennetin Çocukları’na Dev Transfer! Bakın Kadroya Hangi İsim Katıldı?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-03-2026 12:57

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi “Cennetin Çocukları”, kadrosuna kattığı iddialı isimlerle hikâyesini derinleştirmeye devam ediyor. Yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu diziye başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu dahil oldu.

 

Saygın İş Adamı mı, Karanlık Bir Güç mü?

Deniz Hamzaoğlu, dizide dengeleri kökten değiştirecek olan "Azil" karakterine hayat verecek. Dışarıdan bakıldığında hayırsever ve saygın bir iş adamı imajı çizen Azil, aslında gölgelerin içinden yeraltı dünyasını yöneten karanlık bir figürdür.

  • Büyük Zaafı: Azil'in sert ve acımasız dünyasındaki tek yumuşak karnı kızı Zeynep’tir. Servetinin gerçek kaynağını ve mafya bağlantılarını öz kızından bile gizler.

  • Arafköy Planı: Arafköy’ü büyük bir yatırım fırsatı olarak gören Azil’in gelişi, sadece ekonomik bir hamle değil, aynı zamanda kasaba halkını içine çekecek devasa bir oyunun başlangıcıdır.

  • Şeref ile İş Birliği: Resmiyette işlerin başında Şeref (Zafer Algöz) görülse de, ipler tamamen Azil’in elindedir.

Kadroda Büyük Değişim

Dizi, geçtiğimiz haftalarda yaşanan başrol değişikliğinin ardından Deniz Hamzaoğlu transferiyle vites yükseltti. Hatırlanacağı üzere, kadroda yaşanan revizyonla birlikte Burak Serdar Şanal ve Buse Meral dizinin yeni başrolleri olmuştu. Deniz Hamzaoğlu'nun canlandıracağı Azil karakteri, kızı Zeynep'ten (Buse Meral) hemen önce hikâyeye giriş yaparak gizem perdesini aralayacak.

Benzer Haberler
Teşkilat’ta Kartlar Yeniden Karılıyor: Sürpriz Bir İsim Daha Kadroya Dahil Oldu! Teşkilat’ta Kartlar Yeniden Karılıyor: Sürpriz Bir İsim Daha Kadroya Dahil Oldu!
"Delikanlı" Kadrosuna Taze Kan
"Kıskanmak" Dizisinde Sürpriz Ayrılık!
Necati Şaşmaz Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!
"İnci Taneleri"nde Yolun Sonu: Son Sahne Çekildi, Yılmaz Erdoğan’dan Duygusal Veda!
Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu? Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu:
  • 09-03-2026 16:44

Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Seda Bakan
  • 11-03-2026 17:57

Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi
  • 12-03-2026 10:43

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi

Paris’te
  • 13-03-2026 12:30

Paris’te "Gönülçelen" Nostaljisi: Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin Yıllar Sonra Bir Arada!

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli
  • 11-03-2026 12:06

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.