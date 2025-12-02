Cennetin Çocukları Setinde Eğlenceli Molalar: Ünlü Oyuncular Lunaparkta Çocukluğuna Döndü!

TRT 1'in "Cennetin Çocukları" dizisinin set ekibi ve oyuncuları lunaparkta keyifli anlar yaşadı. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı diziden eğlenceli set kareleri paylaşıldı.

Cennetin Çocukları Setinde Eğlenceli Molalar: Ünlü Oyuncular Lunaparkta Çocukluğuna Döndü!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-12-2025 17:30

TRT 1 ekranlarında her bölümüyle izleyicinin kalbine dokunan “Cennetin Çocukları” dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, setten lunapark temalı eğlenceli kareler paylaşıldı. Motto Prodüksiyon yapımcılığındaki dizinin başarılı oyuncuları, çekimlerin neşesini lunaparkta çıkararak adeta çocukluklarına döndü.

Lunaparkta Marifetlerini Sergilediler

Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikâyesini anlatan dizinin oyuncuları, bu kez marifetlerini lunapark oyunlarında gösterdi. Set ekibi ve oyuncular, çekimleri tamamladıktan sonra lunaparkın keyfini doyasıya çıkardı ve bu renkli görüntüler setin ne kadar keyifli geçtiğini gözler önüne serdi.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı, senaryosunu ise Ali Kara’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

  • İsmail Hacıoğlu

  • Özgü Kaya

  • Yurdaer Okur

  • Melisa Şenolsun

  • Gülper Özdemir

  • Zafer Algöz

  • Ali Seçkiner Alıcı

  • Ali Düşenkalkar

  • Şebnem Doğruer

  • Münire Apaydın

  • Bihter Dinçel

  • Eda Akalın

  • Ali Gözüşirin

  • Evliya Aykan

  • Eren Hacısalihoğlu

  • Ecem Çalhan

Cennetin Çocukları, yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı TRT 1’de yayınlanmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Eşref Rüya'da Büyük İhanet Şüphesi: Eşref, Nisan'ı Takibe Alıyor! (24. Bölüm Özeti) Eşref Rüya'da Büyük İhanet Şüphesi: Eşref, Nisan'ı Takibe Alıyor! (24. Bölüm Özeti)
İnci Taneleri Hayranlarına Müjde! Dizi Setlere Dönüyor, Yayın Tarihi Belli Oldu İnci Taneleri Hayranlarına Müjde! Dizi Setlere Dönüyor, Yayın Tarihi Belli Oldu
"Vicdansız" İçin Geri Sayım Başladı!
Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar
Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti