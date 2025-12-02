Cennetin Çocukları Setinde Eğlenceli Molalar: Ünlü Oyuncular Lunaparkta Çocukluğuna Döndü!

TRT 1 ekranlarında her bölümüyle izleyicinin kalbine dokunan “Cennetin Çocukları” dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, setten lunapark temalı eğlenceli kareler paylaşıldı. Motto Prodüksiyon yapımcılığındaki dizinin başarılı oyuncuları, çekimlerin neşesini lunaparkta çıkararak adeta çocukluklarına döndü.
Lunaparkta Marifetlerini Sergilediler
Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikâyesini anlatan dizinin oyuncuları, bu kez marifetlerini lunapark oyunlarında gösterdi. Set ekibi ve oyuncular, çekimleri tamamladıktan sonra lunaparkın keyfini doyasıya çıkardı ve bu renkli görüntüler setin ne kadar keyifli geçtiğini gözler önüne serdi.
Güçlü Oyuncu Kadrosu
Yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı, senaryosunu ise Ali Kara’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:
-
İsmail Hacıoğlu
-
Özgü Kaya
-
Yurdaer Okur
-
Melisa Şenolsun
-
Gülper Özdemir
-
Zafer Algöz
-
Ali Seçkiner Alıcı
-
Ali Düşenkalkar
-
Şebnem Doğruer
-
Münire Apaydın
-
Bihter Dinçel
-
Eda Akalın
-
Ali Gözüşirin
-
Evliya Aykan
-
Eren Hacısalihoğlu
-
Ecem Çalhan
Cennetin Çocukları, yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı TRT 1’de yayınlanmaya devam ediyor.