Cennetin Çocukları Setinde Eğlenceli Molalar: Ünlü Oyuncular Lunaparkta Çocukluğuna Döndü!

TRT 1 ekranlarında her bölümüyle izleyicinin kalbine dokunan “Cennetin Çocukları” dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, setten lunapark temalı eğlenceli kareler paylaşıldı. Motto Prodüksiyon yapımcılığındaki dizinin başarılı oyuncuları, çekimlerin neşesini lunaparkta çıkararak adeta çocukluklarına döndü.

Lunaparkta Marifetlerini Sergilediler

Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikâyesini anlatan dizinin oyuncuları, bu kez marifetlerini lunapark oyunlarında gösterdi. Set ekibi ve oyuncular, çekimleri tamamladıktan sonra lunaparkın keyfini doyasıya çıkardı ve bu renkli görüntüler setin ne kadar keyifli geçtiğini gözler önüne serdi.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı, senaryosunu ise Ali Kara’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

İsmail Hacıoğlu

Özgü Kaya

Yurdaer Okur

Melisa Şenolsun

Gülper Özdemir

Zafer Algöz

Ali Seçkiner Alıcı

Ali Düşenkalkar

Şebnem Doğruer

Münire Apaydın

Bihter Dinçel

Eda Akalın

Ali Gözüşirin

Evliya Aykan

Eren Hacısalihoğlu

Ecem Çalhan

Cennetin Çocukları, yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı TRT 1’de yayınlanmaya devam ediyor.