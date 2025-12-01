Cenk Tosun’dan Boşanma İddialarına Sert Yanıt: “Yasal Haklarımızı Kullanacağız”

Fenerbahçeli milli futbolcu Cenk Tosun ve 2016 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Ece Tosun hakkında ortaya atılan boşanma iddiaları, çiftin hayranlarını endişelendirmişti. Arden ve Alin adında iki çocukları bulunan ünlü futbolcu, çıkan haberlere sosyal medya üzerinden sert bir açıklama ile yanıt verdi.

“Asılsız İddiaları Hayretle Karşıladım”

Cenk Tosun, aile hayatıyla ön planda olmayı tercih eden bir sporcu olarak, çıkan asılsız iddiaları hayretle karşıladığını belirtti. Ünlü futbolcu, boşanma iddialarını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinin durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem."

“Tüm Yasal Haklarımızı Kullanacağız”

Cenk Tosun, bu tür iddiaların eşi Ece Tosun'u üzeceği ve çocuklarını etkileyeceği endişesiyle, konuyla ilgili sessiz kalmayacağını vurguladı. Futbolcu, açıklamasının sonunda, çıkan haberlere karşı tüm yasal haklarını kullanacağını kamuoyuna duyurdu.