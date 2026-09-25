Ebru Gündeş Estetik Sonrası Göründü! Değişimi Dikkat Çekti

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Ebru Gündeş son görüntüsüyle yine gündemde. 51 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkat çekerken geçtiğimiz aylarda sahnede yaptığı estetik operasyon açıklaması yeniden hatırlandı. Gündeş yüzündeki değişimi açıkça anlatmış ve geçirdiği operasyon için yaklaşık 10 milyon TL ödediğini söylemişti.

Yüzündeki Değişim Dikkatlerden Kaçmadı

Ebru Gündeş uzun yıllardır sahne performansı kadar özel hayatı ve tarzıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri. Son olarak ortaya çıkan yeni karelerinde ise özellikle yüzündeki değişim dikkat çekti.

Sanatçının daha önce yaptığı açıklamalar da düşünülünce yeni görüntüsü kısa sürede merak konusu oldu. Gündeş, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konser sırasında estetik operasyon geçirdiğini bizzat hayranlarıyla paylaşmıştı.

“Yarım Yüz Gerdirme Ameliyatı Yaptırdım”

Gündeş sahnede hayranlarıyla sohbet ettiği sırada yüzündeki değişimin nedenini de açıkça anlatmıştı. Ünlü şarkıcı “Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım” diyerek operasyonunu esprili bir şekilde duyurmuştu.

Üstelik bununla da kalmayan sanatçı operasyonun maliyetini de açıklamıştı. Gündeş’in söylediğine göre estetik müdahale için yaklaşık 10 milyon TL harcadı.

“10 Yaş Gençleşmiş miyim?”

Ebru Gündeş operasyon sonrası görüntüsünü sahnede sevenlerine gösterirken yaptığı espriyle de dikkat çekmişti. Yüzündeki değişimi işaret eden sanatçı hayranlarına “Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” diye sormuştu.

Aradan geçen zamanın ardından Gündeş’in son görüntüleri yeniden gündeme gelirken yüzündeki değişim sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Sanatçının operasyonla ilgili daha önce yaptığı açıklama da bu karelerle birlikte yeniden hatırlandı.