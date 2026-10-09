Cenk Eren Sanat Hayatının 30. Yılını Zalim ile Kutluyor: Yepyeni Şarkılar Geliyor!

Türk pop ve eğlence müziğinin güçlü seslerinden, usta yorumcu Cenk Eren profesyonel sanat hayatındaki görkemli 30. yılını unutulmaz bir projeyle taçlandırıyor. Bugüne kadar Tanju Okan, Selda Bağcan ve Ferdi Özbeğen gibi Türk müziğinin efsane isimlerinin unutulmaz eserlerini kendi süzgecinden geçirerek hayranlarıyla buluşturan başarılı sanatçı bu kez hayranlarına yepyeni şarkıların müjdesini veriyor. 30. yıla özel olarak hazırladığı proje serisinin ilk şarkısı olan Zalim'i müzikseverlerin beğenisine sunan Cenk Eren, hem yepyeni müzikal yolculuğu hem de ardı ardına patlatacağı sürprizlerle magazin gündemine bomba gibi düştü.

30. Yılın İlk Sürprizi: Zalim Müzikseverlerle Buluştu

Geçmiş yıllarda hayata geçirdiği başarılı Repertuvar projeleriyle hafızalarda yer edinen Cenk Eren bu kez kendi repertuvarına yepyeni bir soluk getiriyor. Sanat hayatının 30. yılı onuruna peş peşe yayımlayacağı yepyeni şarkı serisinin ilk adımı olan Zalim isimli parça tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri ünlü yazar ve iletişimci Aşkım Kapışmak'a, müziği ise Asmin Ata ve Melihcan Ataklar imzasına sahip olan parça güçlü altyapısı ve Cenk Eren'in kusursuz yorumuyla şimdiden büyük beğeni topladı.

Şarkının tanıtım fotoğrafları ve klip çekimleri için objektif karşısına geçen başarılı sanatçı bu özel çalışma için ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Sefa Gülsoy'un Şile'de kurduğu özel sette kamera karşısına geçti. Görsel dünyasıyla da adından söz ettiren klip şarkının dramatik ve güçlü hissiyatını ekranlara taşıdı.

Stüdyo Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yaz sezonunu Türkiye'nin dört bir yanında verdiği yoğun konser maratonuyla geçiren Cenk Eren yoğun temposuna rağmen müzikten kopmadı. Konserlerinden arta kalan tüm boş vakitlerini stüdyoda değerlendiren sanatçı müzikseverlere büyük bir sürpriz hazırlıyor. Zalim'in hemen ardından yayımlanmak üzere dört yeni şarkısını daha hazırladığını belirten usta isim bu yepyeni çalışmalarını kısa aralıklarla peş peşe dinleyicileriyle buluşturacak. 30 yıllık kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşayan Cenk Eren müzikal tarzındaki yeniliklerle de dikkat çekiyor.

13 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde Dev Konser

Yepyeni şarkılarının yanı sıra 30 yıllık sanat hayatının en görkemli sahne şovuna hazırlanan Cenk Eren hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Sanatçı özel olarak tasarlanan sahne şovu ve zengin repertuvarıyla 13 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda Safran Organizasyon tarafından hayata geçirilecek olan bu dev konserin biletleri şimdiden satışa çıktı. 30 yıllık müzik yolculuğunun en özel şarkılarını ve dünden bugüne hit olmuş eserlerini seslendireceği bu görkemli gecede Cenk Eren sevenlerine müzik ziyafeti sunacak. Şarkılarıyla olduğu kadar sahne performanslarıyla da adından sıkça söz ettiren usta sanatçının 30. yıl coşkusu magazin kulislerinde uzun süre konuşulacağa benziyor.