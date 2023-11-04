Cenk Eren pasaportu düşürdü, şantaja uğradı! '10 bin dolar verin'

Dillere pelesenk olan şarkıları ve geniş bir hayran kitlesiyle tanınan Cenk Eren, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnesi kapsamında Dallas, Los Angeles ve New York'ta sahne aldı.

Ancak New York konseri sonrasında ünlü şarkıcı başına talihsiz bir olay geldi. Cenk Eren, araçtan inerken fark etmeden pasaportunu düşürdü. Bu olayı gören iki kişi, hem pasaportu aldılar hem de Eren'i getiren aracın plakasını kaydetti.

Saatler sonra, plakadan sanatçının arkadaşının telefonuna ulaşan kişiler, pasaportun iadesi karşılığında tam 10 bin dolar isteyerek ünlü şarkıcıya şantaj yaptılar. Cenk Eren'in üç arkadaşı, şantajcılarla görüşmek üzere buluştular. Bu buluşma sırasında çıkan arbede sonucunda, bir arkadaşı Eren'in pasaportunu şantajcılardan kurtarmayı başardı.