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Cenk Eren pasaportu düşürdü, şantaja uğradı! '10 bin dolar verin'

Cenk Eren olarak da bilinen Yüksel Venedik, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği turne sırasında tatsız bir olayla karşılaştı. New York'ta kendi pasaportunu kaybeden sanatçı, bu durum yüzünden zor anlar yaşadı. Pasaportunun kaybolduğunu fark eden Eren, arkadaşına ait cep telefonuyla iletişim kurmaya çalıştı. Ancak işler daha da karmaşık hale geldi. Sanatçının kayıp pasaportunu ele geçiren iki kişi, Cenk Eren'i şantajla tehdit etti. Telefonla ulaştıkları Eren ve arkadaşına, pasaportunun güvende olması karşılığında 10 bin dolar ödemeleri gerektiğini söylediler. Bu durum, Eren ve arkadaşının zorlu bir karar verme sürecine girmelerine neden oldu.

Cenk Eren pasaportu düşürdü, şantaja uğradı! '10 bin dolar verin'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2023 14:01

Dillere pelesenk olan şarkıları ve geniş bir hayran kitlesiyle tanınan Cenk Eren, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnesi kapsamında Dallas, Los Angeles ve New York'ta sahne aldı.

Ancak New York konseri sonrasında ünlü şarkıcı başına talihsiz bir olay geldi. Cenk Eren, araçtan inerken fark etmeden pasaportunu düşürdü. Bu olayı gören iki kişi, hem pasaportu aldılar hem de Eren'i getiren aracın plakasını kaydetti.

Saatler sonra, plakadan sanatçının arkadaşının telefonuna ulaşan kişiler, pasaportun iadesi karşılığında tam 10 bin dolar isteyerek ünlü şarkıcıya şantaj yaptılar. Cenk Eren'in üç arkadaşı, şantajcılarla görüşmek üzere buluştular. Bu buluşma sırasında çıkan arbede sonucunda, bir arkadaşı Eren'in pasaportunu şantajcılardan kurtarmayı başardı.

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