Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Çiftinden Mutlu Haber: Bebek Bekliyorlar!

Dört ay önce Roma'da evlenen milli futbolcu Cengiz Ünder ve eşi Bilge Yenigül, sosyal medyadaki ortak paylaşımlarıyla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Çiftinden Mutlu Haber: Bebek Bekliyorlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 09:55

Yeşil sahaların başarılı ismi Cengiz Ünder ile bir süredir mutlu bir birliktelik sürdürdüğü Bilge Yenigül magazin dünyasının yüzünü güldüren sürpriz bir paylaşıma imza attı. Nisan ayında nişanlanan ve arayı hiç açmadan 24 Mayıs'ta İtalya'nın romantik başkenti Roma'da dünyaevine giren ünlü çift evliliklerinin dördüncü ayında ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Roma Düğününün Üzerinden Dört Ay Geçti

Kariyeri boyunca Türkiye'den Avrupa'ya uzanan hareketli bir futbol yolculuğu çizen bir dönem Roma forması giymesi nedeniyle bu şehrin kendisi için ayrı bir anlama sahip olduğu Cengiz Ünder hayatının en özel imzasını da yine Roma'da atmıştı. Yakın dostları ve aile üyelerinin katıldığı sade ama bir o kadar şık bir törenle evlenen çiftin düğünü günlerce konuşulmuştu. Özellikle Bilge Yenigül'ün klasik tasarımlardan uzak gelinliği ve kombinini tamamladığı mavi topuklu ayakkabıları moda basınının da dikkatini çekmişti.

Romantik Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen ikiliden evliliklerinin henüz dördüncü ayında hayranlarını sevindiren harika bir haber geldi. Sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandıklarını duyurdu.

Paylaşılan romantik karelerde Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnı ilk kez gözler önüne serilirken Cengiz Ünder'in eşinin karnını öptüğü kare takipçilerden büyük beğeni topladı. Bebeğin cinsiyeti ya da tahmini doğum tarihi hakkında şimdilik bir detay paylaşmayan ikilinin bu tatlı duyurusu kısa süre içinde binlerce tebrik mesajı ve beğeni aldı. Çifte biz de sağlıkla kucaklarına alacakları huzurlu bir süreç diliyoruz!

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