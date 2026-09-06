Cengiz Kurtoğlu'ndan Minik Hayranlarına Anlamlı Jest

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun konseriyle büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında ilçe meydanında sahne alan ünlü sanatçı alanı dolduran binlerce müzikseverle buluştu. Konseri takip etmek isteyen vatandaşlar Bursa merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelerek etkinlik saatinden çok önce meydandaki yerini aldı.

"Bursalıları 50 Yıldır Çok Seviyorum"

Konser öncesinde kuliste Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile bir araya gelen Cengiz Kurtoğlu organizasyonda emeği geçen yetkililere teşekkürlerini sundu. İlçe sakinleriyle kendisini buluşturan yerel yönetime şükranlarını ileten usta yorumcu festivalin güzelliklerle dolu geçmesi temennisinde bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan tecrübeli müzisyen Bursalı dinleyicileriyle yarım asra dayanan güçlü bir gönül bağı kurduğunu belirtti. Kurtoğlu, "Ben onlara 50 yıldan bu yana 'duyanlara duymayanlara' onları çok sevdiğim mesajını veriyorum" sözleriyle kente olan sevgisini ifade etti.

Çocuklarla Birlikte Hayat Bayram Olsa Şarkısı

Meydandaki kalabalığın şarkılara coşkuyla eşlik ettiği gecede usta sanatçı alanı dolduran çocuklara özel bir jest yaptı. Ön sıralarda konseri izleyen minikleri platforma davet eden Kurtoğlu, mikrofonu genç nesille paylaştı. Çocukların Türkiye'nin geleceği ve en kıymetli hazinesi olduğunu belirten sanatçı, "Bunlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz" diyerek minik hayranlarıyla samimi bir diyalog kurdu. Sahnedeki çocuklarla el ele veren usta isim hep birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirerek konsere katılan binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Güvenlik Eşliğinde İki Saat Sonra Ayrıldı

Konserin tamamlanmasının ardından ilçe sakinleri ve çevre illerden gelen konuklar sanatçıyla hatıra fotoğrafı çektirebilmek amacıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Müzikseverlerin yoğun sevgisi nedeniyle sahne arkasında büyük bir hareketlilik yaşanırken emniyet ekipleri alan çevresinde geniş güvenlik çemberi kurdu. Hayranlarını kırmayarak fotoğraf isteklerine yanıt veren sanatçı yoğun ilgi sebebiyle program bittikten yaklaşık iki saat sonra güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden ayrılabildi.