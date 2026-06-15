Cengiz Kurtoğlu'ndan Korkutan Haber! Konya Konserine Giderken Kaza Geçirdi

Fantezi ve taverna müziğinin efsane ismi Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkuttu. Konya'da hayranlarıyla buluşmak üzere yola çıkan usta sanatçı yolculuk esnasında talihsiz bir kaza atlattı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının son sağlık durumu hakkında ilk bilgiler ulaştı. Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu Konya'daki konserine gitmek üzere yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Yaşanan talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırılan sanatçının yapılan kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildiği öğrenildi. İşte Kurtoğlu'nun son sağlık durumu…

İlk Müdahale Acil Serviste Yapıldı

Kaza haberinin duyulmasıyla birlikte magazin dünyası ve sanatçının hayranları derin bir endişe yaşadı. Usta sanatçının olay yerinden hemen en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildiği belirtildi. Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu Konya'da vereceği konser öncesi yolda trafik kazası geçirdi. Kazanın hemen ardından kontrol amacıyla hastaneye götürülen usta sanatçıya ilk müdahale acil serviste yapıldı.

Doktorlardan Kesin Dinlenme Talimatı

Hastanede titizlikle yürütülen tetkiklerin ardından Kurtoğlu'nun genel sağlık durumunun stabil olması yüreklere su serpti. Ancak kazanın şiddetiyle ayağından darbe alan sanatçıya doktorlarından istirahat uyarısı geldi. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen detaylı tetkik ve kontroller sonucunda Kurtoğlu'nun ayağında kaza kaynaklı bir çatlak olduğu belirlendi. Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu ve durumunun kontrol altına alındığı öğrenilen başarılı sanatçının doktorların kesin tavsiyesi üzerine bir süre istirahat edeceği bildirildi.

Konya Konseri Ertelendi

Yaşanan bu üzücü gelişme sonrası usta sanatçının merakla beklenen sahne programında da zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun Konya konserinin ileri bir tarihe ertelendiği ve sanatçının hayranlarına en kısa sürede yeni konser tarihinin duyurulacağı açıklandı.

