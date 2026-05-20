Cengiz Bozkurt Hayranlarını Korkuttu! Sağlık Durumu Nasıl?

Tiyatro dünyasından bizi oldukça üzen ve korkutan bir haber geldi. Sinema ve tiyatronun sevilen ismi Cengiz Bozkurt sahne performansı sırasında şanssız bir kaza geçirdi. Oyun esnasında aniden sakatlanan usta oyuncu hem salondaki seyircilere hem de sahne arkasındaki ekip arkadaşlarına büyük bir endişe yaşattı. Yaşadığı şiddetli acı nedeniyle turne programını yarıda kesmek zorunda kalan başarılı sanatçı, acil koduyla ameliyata girdi. Operasyon sonrasında kendine gelen Bozkurt sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslendi ve herkesin yüreğine su serpti.

Şanssızlık Ankara Turnesinde Yakaladı



Büyük bir hayran kitlesi olan usta oyuncu yeni oyunu için ekibiyle beraber Ankara turnesine çıkmıştı. Her şey yolunda giderken oyunun en hareketli anlarında Cengiz Bozkurt beklenmedik bir sakatlık yaşadı. Sahnede rolünü sergilediği sırada ciddi şekilde yaralanan oyuncu başından geçen bu talihsiz anı sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Bozkurt duruma dair ilk bilgileri şu cümlelerle aktardı: "Ankara turnemiz sırasında sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu."

İlk Müdahale Sonrası Doğruca İstanbul'a



Sahnede yaşanan bu talihsiz aşil tendonu yırtılmasının ardından Ankara'daki oyunlar mecburen durduruldu. Cengiz Bozkurt ilk kontrolleri yapılır yapılmaz vakit kaybetmeden İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul'a gelir gelmez hızlı bir şekilde hastaneye yatışı yapılan ve hemen ameliyata alınan usta isim operasyonun çok başarılı geçtiğini hayranlarına müjdeledi. Ameliyat sonrasındaki süreci oldukça rahat geçiren ünlü oyuncu hasta odasından yeni bir paylaşım yaparak genel sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu net bir şekilde belirtti.

Ankara Seyircisine İçten Teşekkür



Hastaneden taburcu olacağı esnada kendisini arayıp soran dostlarına ve sosyal medyadan destek mesajları yağdıran takipçilerine teşekkür etmeyi unutmayan ünlü oyuncu samimi tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Sakatlık haberi basına düşer düşmez internette binlerce "geçmiş olsun" mesajı alan usta sanatçı yaptığı açıklamayı tam olarak şu sözlerle bitirdi: "İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."

Şu an için tedavi süreci gayet olumlu ilerleyen usta sanatçı doktorların tavsiyesi üzerine bir müddet evinde kalıp istirahat edecek. Cengiz Bozkurt'un tiyatro sahnelerine ve setlere tam olarak hangi tarihte geri döneceği ise önümüzdeki fizik tedavi sürecine göre netlik kazanacak.