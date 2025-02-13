Cemre Baysel'den yeni reklam anlaşması

Başarılı oyunculuk kariyerine her geçen gün yeni başarılar ekleyen Cemre Baysel, bu sezon başrolünde yer aldığı “Leyla… Hayat… Aşk… Adalet” dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise Baysel, dünyaca ünlü bir güzellik markasının yüzü olarak kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Daha önce Miray Daner’in reklam yüzü olduğu markayla 2 yıllık bir sözleşme imzalayan Cemre Baysel, kampanyanın ilk reklam filmi için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Marka iş birliğiyle ilgili büyük heyecan duyduğunu dile getiren güzel oyuncu, hem dizi projeleri hem de yeni reklam kampanyasıyla hayranlarına sürpriz yapmaya devam edecek. Baysel’in reklam yüzü olduğu markanın kampanyası, sosyal medyada ve televizyon ekranlarında büyük ilgi görmeye şimdiden aday!