Cemre Baysel’den estetik açıklaması

Cemre Baysel’den estetik ve güzellik rutinleri hakkında samimi açıklamalar...

Cemre Baysel’den estetik açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-02-2025 11:13

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Cemre Baysel, estetik ve günlük alışkanlıklarıyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Doğallıktan yana olduğunu belirten Baysel, yüzünde estetik bir müdahale olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

"Yüzümde bir oynama yok" diyen Cemre Baysel, şeffaf olmayı tercih ettiğini belirtti: "Estetik yaptırsam bile gizlemezdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum."

Cilt bakımında ise özel kürlere ihtiyaç duymadığını belirten Baysel, "Cildim için bir şey yapmıyorum, sadece vitamin alıyorum. Beslenmeme dikkat ederim ama özel kürlerim yok," dedi.

Beslenme konusunda da dengeli bir yaklaşım sergilediğini belirten başarılı oyuncu, fast food tüketmemeye özen gösterdiğini ifade etti. Türk mutfağından vazgeçemediği lezzetin ise mantı olduğunu söyleyen Cemre Baysel, su tüketimine de büyük önem verdiğini ekledi.

Doğal güzelliği ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Cemre Baysel’in bu sözleri, sosyal medyada hayranlarından büyük beğeni topladı.

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