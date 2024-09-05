Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'lı Leyla'nın yayın tarihi belli oldu

Hilal Saral’ın yönetmenliğini üstlendiği, Ay Yapım imzalı “Leyla” dizisinin yayın tarihi nihayet belli oldu. Yeni sezonun en çok beklenen projelerinden biri olan dizi, 11 Eylül Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak. Başta 18 Eylül olarak planlanan yayın tarihi, yoğun ilgi nedeniyle öne çekildi.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan gibi yıldız isimlerin yanı sıra Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven ve Melisa Duru Ünal gibi başarılı oyuncuların da kadrosunda yer aldığı “Leyla”, Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt gibi deneyimli isimlerle gücüne güç katıyor. Dizi, Brezilya yapımı ünlü “Avenida Brazil” dizisinden uyarlanarak, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmayı hedefliyor.