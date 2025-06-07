Cemre Baysel Ayrılık Sonrası Tatile Çıktı! Bodrum Paylaşımı Gündem Oldu

Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ile ayrılık sonrası Bodrum’da tatile çıktı! Paylaştığı tatil kareleri sosyal medyada gündem oldu, hayranlarından yorum yağdı.

Cemre Baysel Ayrılık Sonrası Tatile Çıktı! Bodrum Paylaşımı Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2025 10:17

Cemre Baysel, dört yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı. Ayrılık haberinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Güzel oyuncunun tatil kareleri hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Dört Yıllık Aşk Sona Erdi

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, 2021 yılında bir dizinin setinde tanıştı. Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. İkili, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak anılmaya başlandı.

2022 yılında kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift, 2024 yılında yeniden barışarak ilişkilerine devam etti. Bu süreçte sık sık birlikte görüntülendiler ve evlilik planları yaptıkları konuşuldu.

Ancak, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Çiftin bir kez daha yollarını ayırdığı öğrenildi. Ayrılık haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ayrılık Sonrası Bodrum Tatili

Ayrılığın ardından Cemre Baysel, moral toplamak için tatil planı yaptı. Güzel oyuncu, rotasını Bodrum’a çevirdi. Burada keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından pötikareli bikinisiyle verdiği pozları “Güneşi yakalıyorum” notuyla yayınladı. Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Hayranlarından Yorum Yağdı

Cemre Baysel’in paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise “Aytaç bu güzelliği nasıl kaçırdın?” mesajı oldu.

Hayranları, güzel oyuncunun güçlü ve pozitif duruşunu takdir etti. Birçok kişi, Baysel’in yeni döneme enerjik bir şekilde başlamasını desteklediğini belirtti.

Yeni Başlangıçlar Kapıda

Cemre Baysel, tatil sonrası yeni projelere odaklanmayı planlıyor. Oyuncunun önümüzdeki dönemde yer alacağı projeler şimdiden merak konusu oldu.

Hayranları ise bu süreçte Baysel’e destek mesajları göndermeye devam ediyor. Tatil kareleriyle moral bulan oyuncu, hayata pozitif bir bakışla devam edeceğinin sinyallerini verdi.

 

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