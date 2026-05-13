Cemil İpekçi Vasiyetini Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı

Bir döneme damga vuran kıyafetlerin tasarımcısı, yurtdışında bir çok ülkeden vatandaşlık teklifi almış ünlü modacı Cemil İpekçi bir süre önce kabuğuna çekilmiş ve Bodrum'a yerleşmişti.

Sıra Dışı Vasiyet: "Dini Tören İstemiyorum"

Artık çok fazla ortalarda görünmemeyi tercih eden modacı geçtiğimiz günlerde bir söyleşiye katıldı. Oldukça samimi açıklamalarda bulunan İpekçi vasiyetini de açıkladı. Bodrum’daki evini ilerleyen dönemlerde müze ve atölye olarak kullanılmak üzere bırakmak istediğini söyleyen ünlü modacı “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler” dedi.



Bodrum’daki Evi Müze Olacak

Ardından Cemil İpekçi, sanatını ve anılarının kendinden sonra da yaşamasını istediğini belirtti ve Bodrum’daki evini gelecekte bir müze ve atölye olarak kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı. Usta modacı bu kararıyla vefatından sonra da genç tasarımcılara ve sanatseverlere ilham olmaya devam etmek istiyor.

"Erkekler Huzur ve Şefkat Arar"

Cemil İpekçi ilişkiler üzerine de açıklamalarda bulundu. Kadınlara tavsiyelerde bulunan ünlü modacı şöyle konuştu:

“Erkekler estetikli, bol makyajlı kadını tercih etmezler. Onun gönlünü okşayacak şeyler söyle, karnını doyur yeter. Romantik erkek yoktur, onlardan sizi anlamalarını beklemeyin; taktiksel davranın.”

Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Ünlü modacının bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Cemil İpekçi'nin evini müze yapacak olması takdirle karşılanırken, özellikle "Dini tören istemiyorum" sözleri tartışmalara neden oldu.

"Yine de Bir Yasin Okuyalım"

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında esprili yorumlar da vardı. Bir kullanıcının "Ya biz yine de bir Yasin okuyalım siz ona bakmayın" sözleri oldukça etkileşim aldı.



