Cemil İpekçi Vasiyetini Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı

Cemil İpekçi katıldığı söyleşide vasiyetini açıkladı. Ünlü modacının "Dini tören istemiyorum" sözleri kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar

Cemil İpekçi Vasiyetini Açıkladı, Sosyal Medya Karıştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2026 11:16

Bir döneme damga vuran kıyafetlerin tasarımcısı, yurtdışında bir çok ülkeden vatandaşlık teklifi almış ünlü modacı Cemil İpekçi bir süre önce kabuğuna çekilmiş ve Bodrum'a yerleşmişti. 

Sıra Dışı Vasiyet: "Dini Tören İstemiyorum"

Artık çok fazla ortalarda görünmemeyi tercih eden modacı geçtiğimiz günlerde bir söyleşiye katıldı. Oldukça samimi açıklamalarda bulunan İpekçi vasiyetini de açıkladı. Bodrum’daki evini ilerleyen dönemlerde müze ve atölye olarak kullanılmak üzere bırakmak istediğini söyleyen ünlü modacı “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler” dedi.


Bodrum’daki Evi Müze Olacak

Ardından Cemil İpekçi, sanatını ve anılarının kendinden sonra da yaşamasını istediğini belirtti ve  Bodrum’daki evini gelecekte bir müze ve atölye olarak kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı. Usta modacı bu kararıyla vefatından sonra da genç tasarımcılara ve sanatseverlere ilham olmaya devam etmek istiyor.

"Erkekler Huzur ve Şefkat Arar"

Cemil İpekçi ilişkiler üzerine de açıklamalarda bulundu. Kadınlara tavsiyelerde bulunan ünlü modacı şöyle konuştu:

“Erkekler estetikli, bol makyajlı kadını tercih etmezler. Onun gönlünü okşayacak şeyler söyle, karnını doyur yeter. Romantik erkek yoktur, onlardan sizi anlamalarını beklemeyin; taktiksel davranın.”

Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Ünlü modacının bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Cemil İpekçi'nin evini müze yapacak olması takdirle karşılanırken, özellikle "Dini tören istemiyorum" sözleri tartışmalara neden oldu.

"Yine de Bir Yasin Okuyalım"

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında esprili yorumlar da vardı. Bir kullanıcının "Ya biz yine de bir Yasin okuyalım siz ona bakmayın" sözleri oldukça etkileşim aldı.


 

Benzer Haberler
Engin Öztürk Açıkladı: İşte setlere ara verme nedeni! Engin Öztürk Açıkladı: İşte setlere ara verme nedeni!
Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a Romantik Kutlama Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç'a Romantik Kutlama
Mirasını Devlete Bağışlayan İbrahim Tatlıses'e Torununda Şoke Eden Suçlama Mirasını Devlete Bağışlayan İbrahim Tatlıses'e Torununda Şoke Eden Suçlama
Oktay Kaynarca Hastaneye Kaldırıldı! Oktay Kaynarca Hastaneye Kaldırıldı!
Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Kızı Kristal İlayda Sosyal Medyanın Gündeminde Duman'ın Solisti Kaan Tangöze'nin Kızı Kristal İlayda Sosyal Medyanın Gündeminde
Can Yaman Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi Can Yaman Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere Tek Tek Cevap Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 11-05-2026 17:18

Engin Polat'tan Olay Paylaşım! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu:
  • 09-05-2026 15:57

Özge Gürel'in Eleştirilere Bakışı Gündem Oldu: "Dünden Daha İyiyim"

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti:
  • 08-05-2026 11:27

Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kuralını İhlal Etti: "Bir Daha Görmeyeceksiniz" Demişti Ama...

Birce Akalay’dan Aşk Dolu Paylaşım: Bazı Rüyalar Gerçeğe Dönüştü!
  • 07-05-2026 11:12

Birce Akalay’dan Aşk Dolu Paylaşım: Bazı Rüyalar Gerçeğe Dönüştü!