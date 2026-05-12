Berika Karadağ’dan Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç’a Sert Yanıt

Saygı1: Mustafa Sandal gecesinde sahne alan Nikbinler grubunun solisti Berika Karadağ sessizliğini bozdu. Playback ve yapay zekâ iddialarına sert tepki gösteren genç şarkıcı kendisini eleştiren ünlü isimlere yanıt verdi.

Gecenin En Çok Konuşulan Performansı Oldu

Saygı1: Mustafa Sandal gecesi sahne performansları kadar sonrasında yaşanan tartışmalarla da gündeme oturdu.

Mustafa Sandal’ın müzik kariyerine özel hazırlanan organizasyonda sahne alan Nikbinler “Denize Doğru” yorumuyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Performans sonrası yapılan yorumlar kısa sürede tartışmanın dozunu artırdı. Bazı kullanıcılar grubun sahnesinde playback kullanıldığını iddia etti ve sesin yapay zekâ desteğiyle düzenlendiği yönünde eleştiriler de gündeme geldi.

Ünlü İsimlerin Yorumları Tartışmayı Büyüttü

Tartışmalara müzik dünyasından bazı isimlerin de dahil olması olayın daha da büyümesine neden oldu. Özellikle Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç tarafından yapılan yorumlar sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.

Eleştirilerin ardından gözler grubun solisti Berika Karadağ’a çevrildi. Günlerdir sessiz kalan genç şarkıcı katıldığı programda ilk kez konuştu.

“Bu Özgürlük Değil, İftira”

Kendisine yöneltilen playback ve yapay zekâ suçlamalarına oldukça sert ifadelerle yanıt verdi. İnsanların doğruluğundan emin olmadıkları konularda konuşmasının büyük bir haksızlık olduğunu dile getirdi.

“Bir insanı tanımadan yaftalamak özgürlük değil, bunun adı iftiradır.” diyerek sektörde teknoloji desteği kullanan pek çok sanatçı olduğunu ileri sürdü.

“Haddinizi Bilin” Çıkışı Gündem Oldu

Genç şarkıcının en çok konuşulan açıklaması ise eleştiriler karşısındaki sert çıkışı oldu. Karadağ “Herkes önce kendi kapısının önünü süpürsün.” diyerek müzik sektöründe kullanılan teknik desteklere dikkat çekti.

Ardından söylediği “Buna hakkınız da haddiniz de yok.” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ne Olmuştu?

Gece sonrası isim vermeden açıklama yapan Murat Dalkılıç “Yapay zekânın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan birini gördüm.” sözleriyle dikkat çekti.

Tan Taşçı ise sahne performansları üzerinden müzik sektörünü eleştirerek playback kullanılan konserlerden ve yapay zekâ destekli gösterilerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Tartışmalar Sürecek Gibi

Berika Karadağ’ın açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcıları da çeşitli yorumlar yaptı. Bir kesim genç şarkıcıya destek verse de bazı kullanıcılar eleştirilerin doğal olduğunu savundu.

Tartışmalar sürerken Nikbinler grubunun performansı müzik dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.