Cannes'da Özgü Namal Fırtınası!

Türk sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Özgü Namal 79. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösterdi. Usta oyuncu sadece zarafetiyle değil, yıllara meydan okuyan doğal güzelliğiyle de dünya basınının ve sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

"Sarı Zarflar" ile Cannes Yolculuğu

Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı "Yellow Letters" (Sarı Zarflar) filmi 76. Berlin Film Festivali’nde en büyük ödül olan Altın Ayı’yı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Filmin festival yolculuğu devam ediyor. Özgü Namal'ın yeni durağı Cannes Film Festivali oldu.



Kırmızı Halıda Doğallık Rüzgarı

Cannes Film Festivali'nin en dikkat çeken anlarından biri hep kırmızı halı olmuştur. Ünlü isimler şık ve abartılı kostümleriyle halıda yürürken hem basının hem de sosyal medyanın dikkatini çekmek istiyor. Fakat Özgü Namal'ın tarzı biraz daha farklı oldu. Güzel oyuncu sadece ve asil elbisesiyle göz doldurdu.

Sosyal Medya Onu Konuşuyor

Özgü Namal'ın Cannes tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Fotoğrafları dakikalar içinde binlerce beğeni alırken "Hiç yaşlanmıyor", "Güzelliğin tanımı olsaydı seni söylerdim", "Doğal güzelliğin tanımı", "Ekran karizması diye bir şey varsa o kesinlikle Özgü Namal!" gibi yorumların da ardı arkası kesilmedi. Sosyal medyada Özgü Namal'ın güzelliğine övgüler yağdırıldı ve sanatçının duruşu takdir edildi.

Zor Günlerin Ardından Zirveye Çıkan Yolculuk

Özgü Namal kariyerinin zirvesindeyken Ahmet Serdar Oral'la evlenmiş ve kabuğuna çekilmişti. Ekranlardan uzak kalan oyuncu eşi ve çocuklarıyla sade bir hayat sürmeye başlamıştı. Fakat eşi Ahmet Serdar Oral’ın zamansız vefatı herkesi yasa boğmuştu. Derin bir üzüntü yaşayan Özgü Namal kendini toparladıktan sonra ekranlara döndü. Küllerinden doğan güzel oyuncu adeta altın çağını yaşıyor. Namal aldığı ödüller ve katıldığı büyük festivallerle de bu başarısını taçlandırıyor.

