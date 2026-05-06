Pelin Karahan’dan Yıllar Sonra Gelen Kavak Yelleri İtirafı: "Ertesi Gün Terapiye Başladım"

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı! Gömülme sahnesi sonrası panik atak geçiren ve terapiye başlayan ünlü oyuncu, 12 yıllık evliliğini de bitirdi.

Yayın Tarihi : 06-05-2026 12:50

Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisinin başrol oyuncusu Pelin Karahan, yıllar sonra set ortamında yaşadığı sarsıcı bir deneyimi ilk kez paylaştı. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, çekimler sırasında yaşadığı travmanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

"Diri Diri Gömüldüm, Terapiye Başladım"

Dizide canlandırdığı "Aslı" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Karahan, YouTube'da yayınlanan "Masa Alakart" programında, çekimler sırasında psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığını itiraf etti. Senaryo gereği diri diri gömüldüğü sahnenin kendisinde panik atağa yol açtığını belirten oyuncu, o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım."

Dram Sahneleri Psikolojisini Bozdu

Kavak Yelleri'nin yoğun çalışma temposu ve ağır dram sahnelerinin de süreci tetiklediğini söyleyen Karahan, o dönem psikolojisinin ciddi şekilde bozulduğunu vurguladı. Uzun süren dizi maratonu boyunca karakterin yaşadığı zorlukların kendi hayatına da yansıdığını ifade etti.

12 Yıllık Evlilik Sona Erdi

Pelin Karahan, kariyerine dair bu çarpıcı itirafın yanı sıra özel hayatındaki üzücü bir gelişmeyle de gündemde. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta iki çocuğunun babası olan Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini noktaladı. Çift, yaptıkları ortak açıklamada bu kararı karşılıklı anlaşma yoluyla aldıklarını belirtti.

