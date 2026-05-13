Lucas Torreira'ya Saldırı Olayında Flaş Gelişme

Lucas Torreira'ya saldıran Yusuf Yıldırım'ın kan donduran mesajları ortaya çıktı! Devrim Özkan ve Torreira'ya ölüm tehditleri savurup "tetikçi kiralayacağım" demiş.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya İstanbul’da düzenlenen saldırının ardından soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Yusuf Yıldırım’ın sosyal medya hesaplarından Lucas Torreira'ya ölüm tehditleri içeren mesajlar paylaştığı belirlendi.



Lucas Torreira'ya Saldırı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’daki Camiikebir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre Torreira, kafeden çıktığı anda Yusuf Yıldırım isimli şahıs futbolcuya yumruklu saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri geldi.

Takside Yakalanan Saldırganın Suç Dosyası Kabarık

Polis ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheliyi bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Olay Anında Arbede Yaşandı

Lucas Torreira’nın kendisine saldıran Yusuf Yıldırım'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay sırasında futbolcunun şoförünün de tarafları ayırmak isterken saldırgana yumruk attığı tespit edildi.



Tehdit Mesajları: "Tetikçi Kiralayacağım"

Soruşturma dosyasındaki en korkutucu detaylar saldırganın sosyal medya hesaplarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Yusuf Yıldırım’ın geçmişte Lucas Torreira’ya yönelik tehdit içerikli mesajlar yayınlandığı belirlendi. Sosyal medya mesajlarında şüphelinin, Galatasaray Spor Kulübü iletişim biriminde görev yaptığı belirtilen İpek B.’ye, oyuncunun eski sevgilisi Devrim Özkan’a ve Lucas Torreira’ya yönelik tehdit mesajları gönderdiği ortaya çıktı.

Şüphelinin, Lucas Torreira'yı ölümle tehdit ettiği, hatta “gerekirse tetikçi kiralayacağını” yazdığı mesajlar dosyaya eklendi.