Bayhan’ın Survivor Macerası Sona Erdi!

Survivor 2026’da Bayhan’ın yaşadığı sağlık sorunu yarışmanın son bölümüne damga vurdu. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Bayhan’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği merak edilirken yapılan acil durum konseyiyle birlikte beklenen açıklama geldi. Ünlü yarışmacının sağlık durumu nedeniyle Survivor macerası sona erdi.

Acil Durum Konseyi Toplandı

Survivor Türkiye yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Konseyde en kritik gündem maddesi ise Bayhan’ın sağlık durumu oldu. Yapım ekibi ve Acun Ilıcalı yarışmacının durumunu değerlendirmek üzere acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Konseyde yapılan açıklamada Bayhan’ın yarışmaya devam etmesinin sağlık açısından riskli olduğu ifade edildi. Doktor raporları doğrultusunda verilen karar başta Bayhan olmak üzere yarışmacıları ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.

Sağlık Krizi Yarışmayı Bitirdi

Bayhan Gürhan geçtiğimiz haftalarda yaşadığı burun kanaması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen kanamanın kontrol altına alınamadığı ve yarışmacının ciddi miktarda kan kaybı yaşadığı öğrenildi.

Doktorların yaptığı değerlendirmeler sonucunda Bayhan’ın küçük bir operasyon geçirdi ama yarışma şartlarına dönmesinin uygun görülmediği anlaşıldı.

Acun Ilıcalı’dan Açıklama

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada Bayhan’ın durumunun kendilerini de derinden üzdüğünü ifade etti. Ilıcalı “Önceliğimiz her zaman yarışmacılarımızın sağlığıdır.” diyerek kararın tamamen tıbbi raporlar doğrultusunda alındığını belirtti.

Daha önceki bölümlerde de Bayhan’ın ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı ve uzun süre gözetim altında tutulduğu hatırlatıldı. Ilıcalı’nın açıklamaları sonrası yarışmacının vedası kesinleşti.

Hayranlardan Destek Mesajları

Kararın ardından Bayhan’ın hayranları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşmaya başladı. “Geçmiş olsun”, “önemli olan sağlığı” ve “yeniden döneceksin” gibi yorumlar kısa sürede gündem oldu.

Sağlık durumu iyiye giden yarışmacının bir süre dinleneceği ve tedavi sürecine devam edeceği öğrenildi. Survivor 2026’da yaşanan bu gelişme ise sezonun en çok konuşulan olaylarından biri oldu.