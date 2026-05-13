Dilan Polat-Engin Polat Cephesine Sular Durulmuyor!

Dilan Polat-Engin Polat kavgasına anne Şükran Polat da dahil oldu. Sosyal medyada paylaşım yapan anne Polat, oğlu Engin Polat'a seslendi: "Evine, çoluk çocuğuna döneceksin!"

Yayın Tarihi : 13-05-2026 09:46

Polatlar cephesinde sular durulmuyor! Dilan Polat ile Engin Polat'ın boşanacakları yönünde haberler gündeme gelmişti. Ardından Dilan Polat da açtığı bir yayında boşanacaklarını ima eden cümleler sarf etmişti. Fakat sonra ikili barışmış, bu durumu da yine sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı. Hatta çiftin boşanma üzerinden reklam yaptığı iddiaları da gündeme gelmişti!

Olaya Anne de Dahil Oldu!

Tüm bunlar olurken sosyal medya üzerinde yaşanan atışmalara Engin Polat'ın annesi Şükran Polat da dahil oldu. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Şükran Hanım oğlu Engin Polat'a seslendi. 

Şükran Polat şöyle konuştu:

"Evet arkadaşlar, az önce yanlışlıkla canı yayın açmışım. Çünkü çok sinirliyim. Ben buradan Engin sana sesleniyorum. Kendini toparla! San yakışmıyor oğlum böyle hareketler. Evine, çoluğuna, çocuğuna dön. Bak ben sinirlenince ne yaparım hiç belli olmaz oğlum. Ben sana sesleniyorum oğlum. Buradan sesleniyorum ama normal telefonla da seslendim oğlum. Sadece sana sesleniyorum. Evine, çoluk çocuğuna döneceksin! Ben o kadar diyorum! O kadar diyorum bak! Çok sinirliyim Engin! Kendine gel oğlum!"

Engin Polat'tan Annesine Yanıt Gecikmedi

Anne Şükran Polat'ın bu açıklamalarının ardından Engin Polat da bir paylaşımda bulunarak annesine cevap verdi. "Annem bana seslenmiş. Sen canını sıkma anne" diye söze başlayan Polat devamında ise şu sözleri sarf etti:

"Anne senin bu ulusa seslenişini bir değerlendirmeye alacağım. Bakacağım, sen canını sıkma, sıkıntı yapma. Bir ara halledeceğim"

Dilan Polat'ın Ne Diyeceği Merak Ediliyor

Tüm bu yaşanan olayların ardından Dilan Polat'ın ne tepki vereceği ise çok merak ediliyor. Kaynanası Şükran Polat'ın çağrısı sonrası ünlü fenomenin nasıl bir tutum alacağı sosyal medyada konuşuluyor. 

