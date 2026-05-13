Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım'ı Anlattı!

Pınar Deniz yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde boy gösterdi. Güzelliği ve şıklığıyla büyük beğeni topladı. Ayaküstü magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Deniz, "Biraz kocamı öveceğim" diyerek eşi Kaan Yıldırım'dan bahsetti.



Kaan Yıldırım Nasıl Bir Baba?

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım 2024 yılında İtalya'nın Roma şehrinde sade bir nikahla evlendi. 2025 yılında ise çocukları Fikret Hakan'ı kucaklarına alan çift büyük bir mutluluk yaşadı. Pınar Deniz'e katıldığı lansmanda gazeteciler "Kaan Yıldırım nasıl bir baba?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında adeta gözlerinin içi gülen güzel oyuncu "Biraz kocamı öveceğim" diyerek kahkaha attı. Ardında da eşine övgüler yağdırdı.

"Biraz Kocamı Öveceğim"

"Kaan gerçekten çok yardımcı oldu. Ama onun zaten o sorumluluk bilincinden kaynaklı ben çok iyi bir baba olacağını da görebiliyordum. Yani hissetmenin ötesinde gerçekten çok sorumluluk sahibi biri. O yüzden iyi bir baba, sağ olsun."

Baba Olduktan Sonra Kaan Yıldırım'da Neler Değişti?

Pınar Deniz'e bu cevabının ardından gazeteciler, "Kaan Yıldırım'da neler değişti? Sizin evlenmeden önce aşık olduğunuz Kaan'la, baba olduktan sonraki Kaan arasında ne gibi farklar var?" diye sordu. Deniz bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Kaan mesela çok daha düşünen biriydi. Şu an ise çok daha anda ve çoğu şeyi hiç sorun haline getirmeyen birine dönüştü. Bence çocuk insana birazcık onu veriyor. Yani öyle büyük bir şey yaşıyorsun ki; bir canlıyı büyütmeye çalışırken dışarda kalan sorunların aslında o kadar da büyük olmadığını keşfetmeni sağlıyor. Kaan'da da en büyük değişim bence bu oldu."

Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Pınar Deniz hem bu açıklamaları hem de kıyafet seçimiyle sosyal medyada oldukça konuşuldu. Kullanıcılar güzel oyuncuya övgüler yağdırdı.