Cemal Toktaş: Hastane çıkışı emniyetten alındım, mahkemeye çıkarıldım

Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla ilgili video paylaşımı, sosyal medyada dini değerlere hakaret olarak değerlendirilmiş ve büyük bir tartışma yaratmıştı. Bu olayın ardından birçok kişi, Cemal Toktaş'a iş verilmemesi gerektiğini savunmuştu. Ünlü oyuncu bu süreçte "Sadık Ahmet" filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Aynı dönemde zatürre hastalığı nedeniyle hastaneye yattığını açıklayan Cemal Toktaş, yaşadığı bu süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak şu sözlerle ifade etti:

"Zatürreden dolayı 5 gün boyunca hastanede yattım. Bir gün hastane odasına Vatan Emniyeti'nden polisler geldi. İnternet üzerinden işten çıkarıldığımı öğrendim. Menajerim, bana bilgi verildiğini söyledi. Ancak kimse beni aramadı. Hastaneden taburcu olduktan sonra polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne götürüldüm, ardından mahkemeye çıkarıldım. Sonuç olarak adli kontrollü serbest bırakıldım ve her cuma adliye binasına giderek imza atıyorum."