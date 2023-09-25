Advert

Cemal Toktaş: Hastane çıkışı emniyetten alındım, mahkemeye çıkarıldım

Ünlü oyuncu Cemal Toktaş, geçtiğimiz günlerde Sübhaneke duasıyla ilgili çektiği video nedeniyle sosyal medyada büyük tepki almıştı. Bu tepkilerin ardından zatürre hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede polislerin kendisini ziyaret ettiğini açıkladı.

Cemal Toktaş: Hastane çıkışı emniyetten alındım, mahkemeye çıkarıldım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2023 11:35

Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla ilgili video paylaşımı, sosyal medyada dini değerlere hakaret olarak değerlendirilmiş ve büyük bir tartışma yaratmıştı. Bu olayın ardından birçok kişi, Cemal Toktaş'a iş verilmemesi gerektiğini savunmuştu. Ünlü oyuncu bu süreçte "Sadık Ahmet" filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Aynı dönemde zatürre hastalığı nedeniyle hastaneye yattığını açıklayan Cemal Toktaş, yaşadığı bu süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak şu sözlerle ifade etti:

"Zatürreden dolayı 5 gün boyunca hastanede yattım. Bir gün hastane odasına Vatan Emniyeti'nden polisler geldi. İnternet üzerinden işten çıkarıldığımı öğrendim. Menajerim, bana bilgi verildiğini söyledi. Ancak kimse beni aramadı. Hastaneden taburcu olduktan sonra polis eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne götürüldüm, ardından mahkemeye çıkarıldım. Sonuç olarak adli kontrollü serbest bırakıldım ve her cuma adliye binasına giderek imza atıyorum."

Benzer Haberler
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan müjdeli haber Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan müjdeli haber
Yıllar önce söylediği Mavi Boncuk Şarkısını +18 Olarak Paylaşınca TİKTOK Yıkıldı Yıllar önce söylediği Mavi Boncuk Şarkısını +18 Olarak Paylaşınca TİKTOK Yıkıldı
Şahin Irmak'tan sevenlerini endişelendiren mesajlar Şahin Irmak'tan sevenlerini endişelendiren mesajlar
Şükrü Özyıldız ünlü fenomenle yeni bir aşka yelken açtı Şükrü Özyıldız ünlü fenomenle yeni bir aşka yelken açtı
İrem Derici: Bütün ünlülerin minimum üç fake hesabı var! İrem Derici: Bütün ünlülerin minimum üç fake hesabı var!
Şükrü Özyıldız'ın panik anları! Büyük bir kaza atlattı Şükrü Özyıldız'ın panik anları! Büyük bir kaza atlattı
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası