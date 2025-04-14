Cemal Toktaş, Dehşet Bey’in Kudret Karadağ’ı Oldu!

Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı Dehşet Bey filmi, yerli John Wick havasındaki aksiyon dozu yüksek hikâyesiyle izleyiciyi heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Filmin ilk haftalık çekimleri tamamlandı. Sürpriz konuk oyuncu olarak ise usta oyuncu Cemal Toktaş kadroya dahil oldu. Toktaş, filmde “Kudret Karadağ” karakterine hayat veriyor.

Barış Arduç’tan Yeni İmaj, Kudret Karadağ’dan Yeni Heyecan

Mehmet Ada Öztekin yönetmenliğinde çekilen film, Murat Menteş’in aynı adlı çizgi romanından sinemaya uyarlandı. Proje için Barış Arduç bıyık bırakarak karakterine özel bir imaj oluşturdu. Çekimleri tüm hızıyla devam eden yapımın ilk set karelerinin önümüzdeki hafta paylaşılması bekleniyor.

Cemal Toktaş’ın hayat vereceği Kudret Karadağ karakteri ise güçlü duruşu ve sürükleyici sahneleriyle filmde iz bırakacak. Usta oyuncu projeye konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Aksiyonun ve duygunun iç içe geçtiği filmde birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Kadroda şu isimler bulunuyor:

Musa Uzunlar (Harun Hürriyet)

Dolunay Soysert (Destan Hatun)

Saygın Soysal (Nejat Kanije)

Onur Özaydın (Bekir Kerbela)

Yıldıray Şahinler (Alparslan Forsa)

Hilmicem İntepe (Silvanlı)

Mehmet Aykaç (Hamza)

Kemal Burak Alper (Safir Forza)

Ayberk Aladar (Bora Tor)

Filmin 2025 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor.