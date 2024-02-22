Cemal Hünal ve Lale Cangal boşandı mı? İlk kez açıkladılar!

Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal, 'sessiz sedasız tek celsede boşandılar' iddialarına yanıt verdiler, söylentilere son noktayı koydular.

Cemal Hünal ve Lale Cangal boşandı mı? İlk kez açıkladılar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2024 10:42

Oyuncu Cemal Hünal, 2011'de tasarımcı eşi Lale Cangal ile evlenmiş ve bu birliktelikten Doğan Atilla adında bir oğulları olmuştu. Çift, iddiaya göre sessiz sedasız tek celsede boşanmıştı, ancak bu söylentiler hakkında hiç konuşmamışlardı. Çift sessizliğini bozdu. 

Cangal ile Hünal, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak, evliliklerini sonlandırdıklarını doğruladılar.

İşte o açıklama:

"Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hemde müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz."

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