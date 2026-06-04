Görkem Sevindik'ten Bomba Transfer!

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın erken final kararı almasının hemen ardından dizide Kadir karakteriyle adeta fırtınalar estiren başarılı aktör Görkem Sevindik'in yeni adresi hiç vakit kaybetmeden belli oldu. Ekranların en aranan, en karizmatik yüzlerinden biri olan yakışıklı oyuncu yeni sezonda yine adından çokça söz ettirecek acayip iddialı bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seni Yazdım Kalbime Gittii Güneşin Doğduğu Yer Geldi

TimsB'nin atv ekranları için hazırladığı ve dizi severlerin merakla beklediği yeni projesinde çekimler öncesi radikal ve çok önemli değişikliklere gidildi açıkçası. Yapım şirketinin Adana'da motor diyeceği yeni dizisi "Seni Yazdım Kalbime"nin ismi son kararla birlikte "Güneşin Doğduğu Yer" olarak değiştirildi.

Yıldız Tunç'un o güçlü kaleminden çıkan Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin ise yönetmen koltuğunu paylaşacağı bu dev dizi ekran birinciliklerine doymayan ve sil baştan tamamen yenilenen o meşhur "Bir Zamanlar Çukurova"nın konağında çekilecek.

Dizinin zaten şimdiden göz dolduran o güçlü oyuncu kadrosu Görkem Sevindik'in katılımıyla birlikte çok daha zengin, çok daha iddialı bir hal aldı malum. Ekrandaki her performansıyla izleyiciyi kendine hayran bırakan usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun "Celadet" yakışıklı jön Uğur Güneş'in ise "Kenan" rolleriyle muazzam bir anne-oğul hikayesine hayat vereceği dizinin başrolleri arasına bomba bir isim daha eklenmiş oldu böylece.

Dev Kadroya İddialı Transfer: Ceyhun Karakterini Canlandıracak

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik sıcağı sıcağına Güneşin Doğduğu Yer dizisine transfer oldu bile. Başarılı aktör hikâyesi Almanya'dan başlayıp Adana'nın o sıcak topraklarına kadar uzanan bu zorlu yapımda "Ceyhun" karakterine hayat verecek fena halde. Almanya-Adana hattındaki bu entrikası bol sert hikayede Ceyhun karakterinin saraydaki ve konaktaki dengeleri nasıl altüst edeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu aslında.

Önce Korku Komedi Filmi, Sonra Adana Seti

Öte yandan adeta baş döndürücü bir çalışma temposuna giren Görkem Sevindik televizyon ekranlarına muhteşem dönüşünü yapmadan hemen önce beyazperdede boy gösterip hayranlarını şaşırtacak açıkçası. Sevindik şu sıralar provaları tüm hızıyla devam eden bu Adana projesine başlamadan hemen önce "Kantin" adlı iddialı bir korku komedi filminin çekimlerini jet hızıyla tamamlayacak. Sinema filminin setinin hemen ardından ise hiç vakit kaybetmeden yeni dizisi için Adana'nın yolunu tutacak yakışıklı oyuncu. Haziran ayının sonuna doğru Adana'da ilk sahneleri için motor diyecek olan dizinin başrol kadın karakteri Tina için de şu günlerde kulislerde geniş çaplı bir arayış sürüyor haliyle. Tina rolünü oynayacak o şanslı ismin de netleşmesiyle birlikte Güneşin Doğduğu Yer yeni sezonun en iddialı en reyting garantili yapımlarından biri olarak atv ekranlarındaki yerini sağlama alacak gibi duruyor.