Cemal Can: Survivor sonrası psikolog desteği aldım

Cemal Can, Ceyda Düvenci'nin "Benim kadar takipçin var, yeni normal böyle. Ama seni takip edenlere doğru mesajlar vermelisin" yorumuna "Adadan çıkıp normal hayatıma geldiğimde sanki hayatımdan 10 yıl sonraya gitmiş gibiydim. Baktım ki beni milyonlar takip ediyor. Oradayken haberim yoktu, önce dedim ki kendi psikolojimi doğru yürütmem lazım. Herkes arıyor, akarken doldurmanız lazım, şu teklif bu teklif, ama benim özüme dönmem lazım. Odaya kapattım kendimi, sadece ailemle görüştüm. Sosyalleşme sıkıntısı yaşadım. Bir buçuk ay psikologdan destek aldım" dedi.