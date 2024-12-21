Cemal Can Canseven'e Instagram'dan gelen mesaj olay yarattı: "Hamileyim, oğlum senin yüzünden..."

2020 yılında Survivor şampiyonu olarak adını geniş kitlelere duyuran ve sosyal medyada oldukça aktif olan Cemal Can Canseven, son dönemde imajıyla dikkat çekiyor. Yeni bir tarz deneyen ünlü fenomen, bıyık bırakmış ve bu değişikliğini “Sakın bıyıklarıma laf etmek yok” diyerek takipçileriyle paylaşmıştı.

Cemal Can Canseven'e Instagram'dan gelen mesaj olay yarattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-12-2024 16:58

Son olarak Instagram hesabından gelen bir mesajı paylaşan Canseven, takipçilerinden biriyle yaşadığı ilginç bir diyaloğu gözler önüne serdi. Paylaştığı mesajda takipçisi şu ifadeleri kullanıyordu:
"Şu iğrenç bıyıklarını keser misin? Hamileyim, oğlum senin yüzünden bıyıklı doğarsa bakarsınız Damla ile..."

Canseven, bu mesajı esprili bir şekilde, “Sen ne mesajlar alıyorsundur!” notuyla paylaştı. Takipçileri ise Cemal Can’ın eğlenceli tavrını beğeni yağmuruna tuttu.

Fenomen isim, tarzıyla ve enerjik sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmemeye devam ediyor.

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