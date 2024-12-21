Cemal Can Canseven'e Instagram'dan gelen mesaj olay yarattı: "Hamileyim, oğlum senin yüzünden..."

Son olarak Instagram hesabından gelen bir mesajı paylaşan Canseven, takipçilerinden biriyle yaşadığı ilginç bir diyaloğu gözler önüne serdi. Paylaştığı mesajda takipçisi şu ifadeleri kullanıyordu:

"Şu iğrenç bıyıklarını keser misin? Hamileyim, oğlum senin yüzünden bıyıklı doğarsa bakarsınız Damla ile..."

Canseven, bu mesajı esprili bir şekilde, “Sen ne mesajlar alıyorsundur!” notuyla paylaştı. Takipçileri ise Cemal Can’ın eğlenceli tavrını beğeni yağmuruna tuttu.

Fenomen isim, tarzıyla ve enerjik sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmemeye devam ediyor.