Cem Yılmaz’ın Kulağındaki Çizgi Neyi Gösteriyor?

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık durumunun iyiye gitmesi sevindirirken, bu kez bambaşka bir detay gündeme geldi. Ünlü komedyenin kulak memesindeki belirgin çizgi, sosyal medyada ve haberlerde dikkat çekti. Peki bu çizgi gerçekten kalple ilgili bir şey söylüyor mu?

Gözler Kulak Memesine Çevrildi

Cem Yılmaz, kalp krizi geçirdikten sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve burada anjiyo oldu. Sağlık durumunun iyiye gittiğinin açıklanmasının ardından Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Yılmaz’ın kulak memesindeki dikey çizgiye dikkat çekti.

Tıp dünyasında “Frank işareti” olarak bilinen bu çizgi, yıllardır kalp ve damar hastalıklarıyla bağlantısı olup olmadığı açısından araştırılıyor.

Frank İşareti Ne Anlama Geliyor?

Kulak memesindeki bu çizginin, ilk kez 1970’li yıllarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor. O tarihten bu yana yapılan çeşitli araştırmalarda, çizginin damar sertliği ve kalp-damar hastalıklarıyla bağlantısı incelendi.

Bazı araştırmalar, bu çizgiye sahip kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebileceğine işaret ediyor. Yaşlanmaya bağlı damar değişiklikleri ve dokuların elastikiyetini kaybetmesi de olası nedenler arasında gösteriliyor.

Çizgi Varsa Kalp Hastasısınız Demek Değil

Burada önemli bir noktayı özellikle belirtmek gerekiyor: Kulak memesindeki çizgi, tek başına kalp hastalığı anlamına gelmiyor. Prof. Dr. Yılancıoğlu da bu konuda uyarıda bulunuyor.

Çünkü Frank işareti sağlıklı kişilerde de görülebiliyor ve yaş ilerledikçe daha sık ortaya çıkıyor. Ancak kişi aynı zamanda sigara kullanıyor, yüksek tansiyonu, yüksek LDL kolesterolü veya diyabeti varsa ya da ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunuyorsa, bu çizgi sağlık kontrollerini ihmal etmemek için küçük bir hatırlatıcı olabilir.