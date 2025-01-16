Cem Yılmaz'ın Barcelona çıkarması: Emlak yatırımı mı?

Her adımıyla gündem yaratmayı başaran ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez Barcelona’da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan “lüks lamba” kriziyle konuşulan Yılmaz, şimdi de Katalonya’nın kalbi Eixample bölgesinde milyonluk bir ev aldığı iddiasıyla gündemde.

Cem Yılmaz'ın Barcelona çıkarması: Emlak yatırımı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2025 17:29

Barcelona sokaklarında hayranlarının objektiflerine takılan Cem Yılmaz’ın, şehirde bir emlak yatırımı yaptığı söylentileri hızla yayıldı. İddialara göre ünlü komedyen, Eixample bölgesinde 80 milyon TL değerinde lüks bir daire satın aldı. Modernist mimarisiyle ünlü bu bölgede ev satın almak, bölgenin prestiji ve fiyatları göz önüne alındığında, oldukça cesur bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Hayranları, ünlü komedyenin bu yatırımıyla yeni projeler için mi, yoksa sadece bir tatil evi olarak mı bu evi tercih ettiğini merak ediyor.

Cem Yılmaz’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, ünlü isim sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Barcelona’daki varlığı ve olası emlak hamlesi, komedyenin yeni bir Avrupa serüvenine mi hazırlandığı sorusunu akıllara getiriyor.

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