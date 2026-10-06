Cem Yılmaz'dan Üç Kuşak Aile Pozu: "Allah saklasın" Notuyla Paylaştı!

Geçtiğimiz ağustos ayında geçirdiği ani rahatsızlık ve ardından başarılı bir tedavi süreciyle sevenlerini korkutan ünlü komedyen Cem Yılmaz bu kez iç ısıtan bir paylaşımla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Sağlık sorunlarını geride bırakan başarılı komedyen sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekildiği son derece özel bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Üç Kuşak Yılmaz Ailesi Aynı Karede

Cem Yılmaz'ın paylaştığı aile portresinde Yılmaz ailesinin üç kuşağı bir araya geldi. Fotoğrafta ünlü komedyene babası Arif Yılmaz ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz eşlik etti. Dört aile üyesinin de siyah kazak ve beyaz gömleklerle benzer tarzda giyinmesi, uyumlu aile portresine ayrı bir renk kattı.

Paylaşımına dünyaca ünlü rapçi M.C. Hammer'ın Addams Groove şarkısını ekleyen Cem Yılmaz fotoğrafın üzerine düşündüğü 1Allah saklasın :))" notuyla da dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu samimi kare, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Sağlık Sorunlarının Ardından Moral Depoluyor

Hatırlanacağı üzere Cem Yılmaz geçtiğimiz ağustos ayında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü komedyene hemen anjiyo yapılarak balon ve stent uygulanmıştı. Başarılı geçen tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve kısa sürede taburcu edilen Yılmaz'ın, ailesiyle geçirdiği bu mutlu ve huzurlu anlar hayranlarının da içini rahatlattı.