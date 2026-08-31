Pelin Akil’in Ardından Aynur Aydın da Şaşırttı!

Pelin Akil’in ardından Aynur Aydın da metal deneyine girişti. Ünlü şarkıcı vücudunda duran metalleri göstererek şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

Pelin Akil’in Ardından Aynur Aydın da Şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 20:12

Sosyal medyada son günlerde konuşulan metal deneyi bu kez Aynur Aydın’ın gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Pelin Akil’in vücuduna kaşık ve çatalların yapıştığını gösteren paylaşımı büyük merak uyandırmıştı. Akil’in ardından bu kez Aynur Aydın da aynı şeyi denedi ve ortaya şaşırtan görüntüler çıktı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda çeşitli metalleri vücudunda denedi. Metallere ne olduğunu anlamaya çalışan Aydın’ın şaşkınlığı ise videonun en dikkat çeken kısmı oldu.

Pelin Akil’in Paylaşımı Gündem Olmuştu

Her şey Pelin Akil’in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla başlamıştı. Oyuncu, metal kaşık ve çatalların vücudunda durduğu anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Ortaya çıkan görüntü karşısında kendisinin de şaşkına döndüğü görülen Akil, yaşadığı şaşkınlığı “Aklımı kaybedeceğim, vallahi korktum” sözleriyle anlatmıştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, birçok kişi bu durumun nasıl mümkün olduğunu merak etmişti.

Aynur Aydın da Kolları Sıvadı

Pelin Akil’in paylaşımının ardından Aynur Aydın da merakını gidermek için benzer bir deneme yaptı. Şarkıcı, çeşitli metal parçalarını vücudunun farklı bölgelerinde tutarak sonucu kameraya aldı.

Videoda metalleri yerleştiren Aydın, parçaların düşmeden durduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Denemeyi farklı bir bölgede de sürdüren şarkıcı, “Bende de duruyor. Burayı deneyeyim dedim, burası da oluyor” diyerek yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

“Duruyor Yani” Diyerek Gösterdi

Aydın, metalleri vücudunda tutmayı denemeye devam ederken bir yandan da kameraya sonucu gösterdi. “Bakın” diyerek metalleri işaret eden şarkıcı, “Tişörtü şöyle şey yapayım, duruyor yani” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Böylece Pelin Akil’in ardından aynı deneyi yapan ikinci ünlü isim Aynur Aydın oldu. İki ismin paylaşımları, sosyal medyada metalin vücutta neden durabildiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

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