İrem Derici Yıkıldı! Nişanlısı Melih Kunukçu Tutuklandı

İrem Derici’nin DJ nişanlısı Melih Kunukçu yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı. Avukatı ise suçlamanın yalnızca bahis oynamak olduğunu açıkladı.

İrem Derici Yıkıldı! Nişanlısı Melih Kunukçu Tutuklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 20:17

İrem Derici’nin DJ nişanlısı İsmail Melih Kunukçu, Gaziantep merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Haber kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olurken, Kunukçu’nun avukatından da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Soruşturmada 311 Kişi Tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Kunukçu’nun da aralarında bulunduğu 311 kişinin tutuklandığı belirtildi. Ancak dosyadaki herkes için aynı suçlamaların geçerli olmadığı özellikle vurgulandı.

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, müvekkiliyle ilgili önemli bir ayrıntının altını çizdi. Saral’a göre Kunukçu’ya yöneltilen suçlama yalnızca “bahis oynama” eylemiyle sınırlı.

“Daha Ağır Suçlamalar Yok”

Avukat Saral, Kunukçu hakkında bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu kurma ya da yürütme gibi suçlamaların bulunmadığını söyledi. Ayrıca banka hesabı veya IBAN kullandırdığı yönünde de bir isnat olmadığını belirtti.

Bu nedenle Kunukçu’nun soruşturma kapsamında yer alan daha ağır iddialarla birlikte değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Saral, kamuoyunun da bu ayrımı dikkate almasını istedi.

İfadesini Kendi İsteğiyle Verdi

Saral’ın açıklamasına göre Kunukçu, soruşturmanın başından itibaren yetkili makamlarla iletişim halinde oldu ve ifadesini kendi isteğiyle adli makamlara başvurarak verdi.

Avukat, sürecin devam ettiğini ve adli tatilin sona ermesinin ardından iddianamenin hazırlanmasının beklendiğini söyledi. Yargılama sürecinde Kunukçu hakkında yöneltilen suçlamanın kapsamının daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Saral ayrıca masumiyet karinesine ve kişilerin lekelenmeme hakkına dikkat çekerek, devam eden soruşturma hakkında kesin hüküm verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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