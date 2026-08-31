Şeyma Subaşı’nın Düğün Tarzı Sosyal Medyayı Salladı!

Cemiyet dünyasının renkli isimlerinden Derev Clara Kösedağ ile mühendis Rudi Bodosoğlu, uzun yıllara dayanan ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırdı. 14 yıllık dostluğun ardından 10 yıl boyunca sevgili olan çift, sonunda “evet” diyerek hayatlarını birleştirdi.

İstanbul’da düzenlenen gösterişli düğün, cemiyet ve magazin dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi. Gecede herkes şıklığıyla göz doldururken, bazı isimlerin tercihleri diğerlerinden biraz daha fazla konuşuldu. Bunların başında ise Şeyma Subaşı geldi.

Şeyma Subaşı’nın Tarzı Geceye Damga Vurdu

Düğüne katılan Şeyma Subaşı, her zamanki gibi iddialı bir seçim yaptı. Baştan aşağı transparan detayların öne çıktığı kıyafetiyle davete katılan Subaşı, kısa sürede gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kıyafetin dikkat çekici detayları, davetteki diğer şık kombinlerin arasında hemen fark edildi. Subaşı’nın tarzı sosyal medyada da konuşulurken, ünlü ismin cesur tercihi magazin gündemine taşındı.

Uzun Aşk Hikâyesi Nikâhla Taçlandı

Gecenin asıl kahramanları ise elbette Derev Clara Kösedağ ve Rudi Bodosoğlu’ydu. Yıllar önce dost olarak başlayan ilişkileri zaman içinde aşka dönüşen çift, 10 yıllık birlikteliğin ardından nikâh masasına oturdu.

Çiftin nikâhı kilisede kıyıldı. Ardından davetliler İstanbul’un seçkin mekânlarından birinde düzenlenen kutlamada bir araya geldi. Yakın dostların ve ailelerin yanı sıra cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim de bu özel gecede çifti yalnız bırakmadı.

Düğün boyunca hem çiftin mutluluğu hem de davetlilerin tarzları dikkat çekti. Ancak gecenin en çok konuşulan görüntülerinden biri, Şeyma Subaşı’nın transparan detaylı kombini oldu. Subaşı, iddialı seçimiyle yine magazin gündeminin radarına girmeyi başardı.