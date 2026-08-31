Beckham’ların Şanslı Oğlu Cruz’dan Sahne Şovu!

David ve Victoria Beckham’ın 21 yaşındaki oğlu Cruz Beckham, müzik kariyerinde dikkat çeken bir adım attı. Genç müzisyen, grubu The Breakers ile İngiltere’de düzenlenen Reading Festival’de sahneye çıktı. Onu bu önemli gecede yalnız bırakmayan isimler ise tahmin edileceği gibi ailesiydi.

Ünlü çift David ve Victoria Beckham, oğullarını izlemek için festival alanındaki yerini aldı. Cruz’un kardeşleri Romeo ve Harper da abilerine destek vermek için oradaydı. Ailenin büyük oğlu Brooklyn Beckham ise etkinlikte görülmedi.

Cruz Sahneye Çıkınca Enerji Tavan Yaptı

Elinde gitarıyla sahneye çıkan Cruz, konser boyunca oldukça enerjik bir görüntü çizdi. Bir an bile yerinde durmayan genç isim, hem gitar çaldı hem de şarkılara eşlik etti. Yüzündeki kocaman gülümseme ise sahnede olmaktan ne kadar keyif aldığını açıkça gösteriyordu.

The Breakers’ın performansı da festival izleyicilerinden olumlu karşılık aldı. Cruz’un gitar performansının yanı sıra vokali ve grubun genel sahne enerjisi dikkat çekti.

David Beckham’dan Oğluna Tam Destek

Cruz sahnedeyken gözler sık sık ailesine çevrildi. David Beckham, oğlunun performansını büyük bir gururla izledi ve şarkılara eşlik etmekten de geri durmadı. Baba Beckham’ın kenarda oğluna destek verdiği anlar dikkat çekti.

Victoria Beckham ise her zamanki sakin ve kontrollü görüntüsüyle konseri takip etti. Zaman zaman kalabalığa el sallayan ünlü tasarımcının da oğlunun performansından memnun olduğu görüldü.

Brooklyn Yine Aileyle Birlikte Değildi

Beckham ailesinin buluşmasında eksik olan tek isim Brooklyn’di. Aile içindeki gerginlik nedeniyle uzun süredir anne, baba ve kardeşleriyle aynı etkinliklerde yer almayan Brooklyn, Reading Festival’de de ailesinin yanında olmadı.

Cruz’un sahnedeki performansı ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Genç Beckham, ailesinin desteğiyle müzik yolunda kendi adını duyurmaya devam ediyor.