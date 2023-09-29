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Cem Yılmaz'dan Ozan Güven sorusuna yanıt

Cem Yılmaz, Do Not Disturb filminin dün akşamki lansmanında yakın arkadaşı Ozan Güven'le ilgili bir soruya cevap verdi

Cem Yılmaz'dan Ozan Güven sorusuna yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2023 12:39

Cem Yılmaz'ın Netflix'te 29 Eylül'de yayınlanacak olan Kara Komikler serisindeki Ayzek karakterinin hikayesini ele alan filmi "Do Not Disturb"un lansmanı dün akşam gerçekleşti. 
 

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, projelerdeki yer almayan Ozan Güven hakkında sorulan "Ozan Güven'i ne zaman projelerinizde göreceğiz?" sorusuna cevap verdi.

Yılmaz, "Biz de Ozan'ı merak ediyoruz. Tabii ki, yaşanan olay son derece ciddi ve hassas bir mesele. Üzerinden 3 yıl geçti. Biz de arkadaşımızı özlemle bekliyoruz. Ozan, bu konuda net bir prensip belirledi. Herhangi bir olumsuz gelişmenin sonuçlanmasını ve mahkeme kararının çıkmasını bekliyor. Bence bu son derece saygılı ve düşünceli bir tutum. Ben bir oyuncu olarak onunla çalışmayı özledim" şeklinde konuştu.

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