Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA İçin Heyecan Veren Paylaşım

Cem Yılmaz 20 yıl sonra geri dönecek olan G.O.R.A'nın devam filmi GORA 4 GORA için heyecanlandıran bir paylaşım yaptı

Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA İçin Heyecan Veren Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 16:59

Türk sinema tarihinin en ikonik en çok repliği ezberlenen bilimkurgu-komedi efsanesi G.O.R.A. tam 20 yıl aradan sonra sinema salonlarını ve dijital dünyayı sarsmaya hazırlanıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve sinemaseverlerde büyük bir heyecan yaratan serinin dördüncü halkası için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Yılmaz her projesinde olduğu gibi bu yapımda da mutfaktaki hummalı çalışmayı hayranlarıyla paylaşarak heyecanı diri tutuyor.

Cem Yılmaz geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A'nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu. İsminin GORA 4 GORA olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları devam ederken ünlü komedyen de sürece dair kareleri de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yayımlıyor.

Sanat Yönetmeniyle Uzay Mesaisi

Filmin vizyon veya yayın tarihi henüz resmi olarak netleşmese de Cem Yılmaz'ın prodüksiyon ekibiyle olan sıkı mesaisi projenin büyüklüğüne dair önemli ipuçları veriyor. Görsel dünya tasarımları için gece gündüz çalışan usta komedyen, son paylaşımıyla adeta Arif Işık modunu açtığını ilan etti.

DÜN 'G.O.R.A'DAYDIM

GORA 4 GORA filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "Dün G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." ifadelerini kullandı.

20 Yıllık Hasret Bitiyor

Kültür haline gelmiş ilk filmin ardından A.R.O.G ve Arif V 216 ile devam eden efsane serüven GORA 4 GORA ile köklerine yani uzay temasına geri dönüş sinyali veriyor. 

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