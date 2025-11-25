Cem Yılmaz, Yeni Zootropolis Filmini ve Karakteri Nick Wilde’ı Anlattı

İlk Zootropolis filminden 9 yıl sonra Nick Wilde karakterine sesiyle hayat vermek için stüdyoya giren Cem Yılmaz seslendirme sürecinin ardından filme dair merak edilenleri yanıtladı. Cem Yılmaz, “Ben bir çizgi film izleyicisi olarak ikinci Zootropolis filmini hasretle bekliyordum. 28 Kasım’da perdede olacağı için çok mutluyum. Yalnızca kendi adıma değil, benim gibi düşünen herkes adına.” diyerek, Zootropolis’in hem öyküsü hem de karakterleri açısından çok zengin bir film olduğunun altını çizdi.

“Nick Wilde tam bir Kadıköy çocuğu”

Ünlü komedyene seslendirdiği karakter Nick Wilde sorulunca ise her zamanki nüktedanlığıyla “Biraz sokak çocuğu. Numaracı ama beyefendi bir yanı da var. O anlamda çok doğru bir kast olduğumu düşünüyorum. Ben Nick’im. Tilki zaten benim spiritüel hayvanım” dedi. Esprilerini sürdüren oyuncu, “Nick, aslında tam karşının çocuğu; Kadıköy. Hatta cadde. Bugün Bağdat Caddesi’nde gezerseniz Nick’e rastlama ihtimaliniz var,” diye ekledi. Cem Yılmaz, kendisinin seslendirdiği Nick Wilde dışında en sevdiği karakterin tembel hayvan Flash olduğunu belirtti. Flash için “Benim gibi hızlı, benim gibi hareketli ve çalışkan” dedi.

“Zootropolis 2: Sinemalarda beraberce film izleme zevkini tadacağımız bir fırsat”

Cem Yılmaz, Zootropolis 2’yi her yaştan sinemasevere şu sözlerle önerdi: “Zootropolis 2’nin sinemalarda beraberce film izleme zevkini tadacağımız bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok genç yaşta küçüklerden yetişkinlere kadar herkesi ilgilendiren çok zengin, sinemada izlemeye değer bir proje.”

Zootropolis 2’de yıllar önce hayvanlar şehri Zootropolis’te çetin bir davayı çözen çaylak polisler Judy Hopps ve Nick Wilde’ın ortaklığı, şehre yeni gelen bir yılanla bağlantılı gelişen gizemli olaylarla birlikte zorlu bir sınavdan geçiyor.

Güçlü seslendirme kadrosuyla ve sürprizleriyle Zootropolis 2, 28 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.