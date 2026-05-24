Cem Yılmaz ve Dostlarından Boğaz’da Lezzet Dolu Gece

İstanbul Boğazı baharın kendini iyice hissettirdiği günlerde ünlü bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yeniköy’deki Azur bu kez hem manzarası hem konuklarıyla dikkat çekti. Gün batımına yakın saatlerde başlayan buluşma uzun süren keyifli bir akşama dönüştü.

Cem Yılmaz Dostlarıyla Aynı Masada Buluştu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yakın dostları iş insanı Serdar Oal ve caz davulcusu Ferit Odman ile birlikte Boğaz’a karşı kurulan özel masada bir araya geldi. Samimi sohbetlerin eksik olmadığı buluşmada uzun süredir görüşmeyen dostlar yeniden aynı ortamı paylaşmanın keyfini yaşadı.

Masada başlayan sohbet kısa sürede derinleşti ve saatler ilerledikçe daha da koyulaştı. Boğaz’ın sakin akışı eşliğinde yapılan konuşmalar zaman zaman kahkahalarla kesildi. Ortamın doğallığı ve samimiyeti geceye ayrı bir hava kattı.

Lezzet Dolu Menü Gecenin Öne Çıkan Detayı Oldu

Buluşmada özenle hazırlanan balık çeşitleri ve mezeler masaya damga vurdu. Taze deniz ürünleri ve özel sunumlar konukların keyfini artırdı. Uzun süren akşam boyunca masa adeta küçük bir lezzet şölenine dönüştü.

Geceye damga vuran detaylardan biri de mekânın müdürü “Boğaz’ın Efendisi Number One Sadık”ın bizzat servisle ilgilenmesi oldu. Yoğun ilgi gören masada tüm akışın sorunsuz ilerlemesi için özel bir özen gösterildi. Bu durum konukların dikkatinden kaçmadı.

Baharın En Keyifli Akşamlarından Biri

Saatler süren buluşma Boğaz’ın ışıkları altında geç saatlere kadar devam etti. Hem dostluk hem lezzet dolu bu akşam katılanlar için uzun süre hatırlanacak anlara sahne oldu. İstanbul’un en özel manzaralarından biri bir kez daha unutulmaz bir buluşmaya eşlik etti.