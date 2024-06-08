Cem Yılmaz fuhuş operasyonuyla dalga geçti

Eskişehir'de internet üzerinden ilanlar paylaşarak fuhuş yaptıran çeteye düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından gözaltına alınanlardan biri olan kısa boylu bir adamın, gülümseyerek kameralara poz vermesi dikkat çekti. Bu görüntüleri gören ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı esprili yorumla gündeme oturdu.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok 'az' kişi yakalanmış gibi ama! Uykucu ya şaşırdım. Beni üzdü. İnşallah yalandır," ifadelerini kullanarak, hem operasyonu hem de gözaltına alınan adamın rahat tavırlarını tiye aldı. Ünlü komedyenin bu yorumu, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı buldu.