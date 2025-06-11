Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Cem Yiğit Üzümoğlu, sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, tatilde aşkını gözler önüne serdi.

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2025 09:47

Son dönemin başarılı oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, yaz sezonunu sevgilisiyle Bodrum’da açtı. Yakışıklı oyuncu, tatil için tercih ettiği Yalıkavak’ta kameralara yansıdı. Gözlerden uzak yaşamayı seven Üzümoğlu, bu kez aşkını gizlemedi.

Yalıkavak’ta Aşk Rüzgarı

Gün boyu samimi halleriyle dikkat çeken çift, Yalıkavak’taki bir plajda objektiflere takıldı. Üzümoğlu ve sevgilisi, birlikte denize girerek hem güneşin hem de tatilin keyfini çıkardı. Cem Yiğit Üzümoğlu, sevgilisiyle olan neşeli tavırlarıyla çevredekilerin de ilgisini çekti. Romantik anlar, magazin objektiflerinden kaçmadı.

Tatilin Tadını Aşklarıyla Çıkardılar

Çift, denizdeki keyifli dakikaların ardından şezlonga geçerek uzun uzun sohbet etti. Kahkahalarla dolu anlar yaşanırken, çiftin uyumu da dikkatlerden kaçmadı. Cem Yiğit Üzümoğlu, doğal halleri ve samimi tavırlarıyla bir kez daha hayranlarının kalbini kazandı.

Benzer Haberler
Burcu Özberk’ten Bali İsyanı: “Kiralar Türkler Yüzünden 2 Katına Çıktı!” Burcu Özberk’ten Bali İsyanı: “Kiralar Türkler Yüzünden 2 Katına Çıktı!”
Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, Bodrum’da Sevgili Tatili Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, Bodrum’da Sevgili Tatili
Ferdi Kadıoğlu Baba Oluyor: Müjde Karayipler’den Geldi Ferdi Kadıoğlu Baba Oluyor: Müjde Karayipler’den Geldi
Inna, Türkiye Tatilinde: “Burası Benim İkinci Evim!” Inna, Türkiye Tatilinde: “Burası Benim İkinci Evim!”
Aras Bulut İynemli Ailesiyle Marmaris’te Tatil Sezonunu Açtı Aras Bulut İynemli Ailesiyle Marmaris’te Tatil Sezonunu Açtı
Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı Fırat Tanış, Kızı ve Sevgilisiyle Çeşme Tatilinde Keyifli Anlar Yaşadı
ÇOK OKUNANLAR
Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi
  • 09-06-2025 12:05

Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!
  • 05-06-2025 15:17

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”
  • 10-06-2025 14:32

Aslı Bekiroğlu’ndan Arkadaşlarına Sert Sitem! “Geçmiş Olsun Bile Demediler”

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı
  • 11-06-2025 09:47

Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı
  • 05-06-2025 15:53

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı