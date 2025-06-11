Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da Aşk Dolu Anlar Yaşadı

Son dönemin başarılı oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, yaz sezonunu sevgilisiyle Bodrum’da açtı. Yakışıklı oyuncu, tatil için tercih ettiği Yalıkavak’ta kameralara yansıdı. Gözlerden uzak yaşamayı seven Üzümoğlu, bu kez aşkını gizlemedi.

Yalıkavak’ta Aşk Rüzgarı

Gün boyu samimi halleriyle dikkat çeken çift, Yalıkavak’taki bir plajda objektiflere takıldı. Üzümoğlu ve sevgilisi, birlikte denize girerek hem güneşin hem de tatilin keyfini çıkardı. Cem Yiğit Üzümoğlu, sevgilisiyle olan neşeli tavırlarıyla çevredekilerin de ilgisini çekti. Romantik anlar, magazin objektiflerinden kaçmadı.

Tatilin Tadını Aşklarıyla Çıkardılar

Çift, denizdeki keyifli dakikaların ardından şezlonga geçerek uzun uzun sohbet etti. Kahkahalarla dolu anlar yaşanırken, çiftin uyumu da dikkatlerden kaçmadı. Cem Yiğit Üzümoğlu, doğal halleri ve samimi tavırlarıyla bir kez daha hayranlarının kalbini kazandı.